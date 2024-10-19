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Испания
19 октября 2024, 08:41 | Обновлено 19 октября 2024, 08:50
219
0

МИЧЕЛ: «Цыганков очень часто получает травмы»

Украинский полузащитник проходит реабилитацию после травмы

19 октября 2024, 08:41 | Обновлено 19 октября 2024, 08:50
219
0
МИЧЕЛ: «Цыганков очень часто получает травмы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Циганков

Главный наставник «Жироны» Мичел рассказал о сильных и слабых сторонах украинского футболиста Виктора Цыганкова.

«Цыганков — очень хороший футболист. Он делает на поле все, что я от него жду. Но игрок очень часто получает травмы. Вот и теперь: он был в очень хорошей форме, но получил очередную травму. Я очень часто говорил, что меня беспокоит здоровье игроков Лопеса, Солиса и Цыганкова, ведь в последнее время они часто находятся в лазарете», — цитирует тренера as.com.

По данным аналитического портала Transfermarkt, в 2024 году полузащитник четыре раза получал травмы. Сейчас он проходит реабилитацию после повреждения подколенного сухожилия.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) травма травма колена Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона
Олександр Сільченко Источник: AS
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