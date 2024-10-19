МИЧЕЛ: «Цыганков очень часто получает травмы»

Главный наставник «Жироны» Мичел рассказал о сильных и слабых сторонах украинского футболиста Виктора Цыганкова.

«Цыганков — очень хороший футболист. Он делает на поле все, что я от него жду. Но игрок очень часто получает травмы. Вот и теперь: он был в очень хорошей форме, но получил очередную травму. Я очень часто говорил, что меня беспокоит здоровье игроков Лопеса, Солиса и Цыганкова, ведь в последнее время они часто находятся в лазарете», — цитирует тренера as.com.

По данным аналитического портала Transfermarkt, в 2024 году полузащитник четыре раза получал травмы. Сейчас он проходит реабилитацию после повреждения подколенного сухожилия.