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21 октября 2024, 20:20 |
2327
1

ФОТО. Наконец все увидели как выглядит девушка Гави – она прекрасна

Девушка пришла на вчерашний матч Барселоны против Севильи

21 октября 2024, 20:20 |
2327
1
ФОТО. Наконец все увидели как выглядит девушка Гави – она прекрасна
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави вернулся на поле после практически годичного отсутствия. 20-летний футболист полностью восстановился после травм крестообразных связок колена и мениска.

Игрок вышел на поле на 83-й минуте, заменив Педри.

Интересно, что на матче присутствовала девушка Гави – Ана Пелайо, которая пришла на матч вместе с семьей футболиста.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фото с матча было опубликовано в соцсетях. Девушка футболиста – по центру.

Мы ранее писали об Ане в нашей постоянной рубрике "Девушка дня" – здесь вы можете познакомиться с ней поближе.

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Гави фото Барселона Барселона - Севилья lifestyle Ла Лига
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 1
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didora
Це Гаві а де Хаві??? Якісь одноманітні прізвища чи клички. Чорті що. Добре що фотки показали. А дівок із усього стадіону  насобірали мабуть. Що це за сім'я така велика?
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