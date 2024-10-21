ФОТО. Наконец все увидели как выглядит девушка Гави – она прекрасна
Девушка пришла на вчерашний матч Барселоны против Севильи
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави вернулся на поле после практически годичного отсутствия. 20-летний футболист полностью восстановился после травм крестообразных связок колена и мениска.
Игрок вышел на поле на 83-й минуте, заменив Педри.
Интересно, что на матче присутствовала девушка Гави – Ана Пелайо, которая пришла на матч вместе с семьей футболиста.
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Фото с матча было опубликовано в соцсетях. Девушка футболиста – по центру.
Мы ранее писали об Ане в нашей постоянной рубрике "Девушка дня" – здесь вы можете познакомиться с ней поближе.
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