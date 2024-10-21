ФОТО. Наконец все увидели как выглядит девушка Гави – она прекрасна

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави вернулся на поле после практически годичного отсутствия. 20-летний футболист полностью восстановился после травм крестообразных связок колена и мениска.

Игрок вышел на поле на 83-й минуте, заменив Педри.

Интересно, что на матче присутствовала девушка Гави – Ана Пелайо, которая пришла на матч вместе с семьей футболиста.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фото с матча было опубликовано в соцсетях. Девушка футболиста – по центру.

Мы ранее писали об Ане в нашей постоянной рубрике "Девушка дня" – здесь вы можете познакомиться с ней поближе.