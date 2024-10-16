ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Ана Пелайо – та, которая восстановила Гави

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави близок к полному восстановлению после травмы крестообразных связок колена и частичного поверждения мениска. Совсем скоро он должен получить медицинское разрешение на участие в матчах.

Эта травма выбыла 20-летнего футболиста из строя практически на год.

Опорой и поддержкой в этот непростой для игрока период была испанская студентка и уже инфлюенсерка Ана Пелайо.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Долгое время их отношения скрывались, но недавно девушка сама опубликовала в сторис фото, на которых видно и Гави, и маму футболиста, и его сестру.

А мы предлагаем вам оценить красоту девушки! Приятного просмотра: