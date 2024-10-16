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16 октября 2024, 02:25 |
368
0

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Ана Пелайо – та, которая восстановила Гави

Сегодня познакомим вас с испанкой, которая помогала Гави восстанавливаться после травмы

16 октября 2024, 02:25 |
368
0
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Ана Пелайо – та, которая восстановила Гави
Instagram. Ана Пелайо

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави близок к полному восстановлению после травмы крестообразных связок колена и частичного поверждения мениска. Совсем скоро он должен получить медицинское разрешение на участие в матчах.

Эта травма выбыла 20-летнего футболиста из строя практически на год.

Опорой и поддержкой в этот непростой для игрока период была испанская студентка и уже инфлюенсерка Ана Пелайо.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Долгое время их отношения скрывались, но недавно девушка сама опубликовала в сторис фото, на которых видно и Гави, и маму футболиста, и его сестру.

А мы предлагаем вам оценить красоту девушки! Приятного просмотра:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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