ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Ана Пелайо – та, которая восстановила Гави
Сегодня познакомим вас с испанкой, которая помогала Гави восстанавливаться после травмы
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави близок к полному восстановлению после травмы крестообразных связок колена и частичного поверждения мениска. Совсем скоро он должен получить медицинское разрешение на участие в матчах.
Эта травма выбыла 20-летнего футболиста из строя практически на год.
Опорой и поддержкой в этот непростой для игрока период была испанская студентка и уже инфлюенсерка Ана Пелайо.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Долгое время их отношения скрывались, но недавно девушка сама опубликовала в сторис фото, на которых видно и Гави, и маму футболиста, и его сестру.
А мы предлагаем вам оценить красоту девушки! Приятного просмотра:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
Иванна Ястремская опубликовала очень эффектную фотосессию