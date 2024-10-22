Перес шокирует Лунина и Ко? Реал может уволить Анчелотти. Но есть условие

Мадридский «Реал» уже в ближайшее время может уволить главного тренера Карло Анчелотти.

По информации Elgoldigital, президент «Реала» Флорентино Перес ожидал гораздо лучших результатов на старте сезона от «Реала» после подписания Мбаппе. Руководство «сливочных» пока не видит прогресса от команды и готово рассмотреть отставку Анчелотти. Испанские СМИ сообщают, что «сливочные» распрощаются с итальянским наставником при одном условии – если «Реал» проиграет следующий домашний матч Ла Лиги против «Барселоны».

В случае худшего сценария «Реал» уже имеет две возможные замены Анчелотти – это Массимилиано Аллегри и Зинедин Зидан.

Ранее Анчелотти высказался о ссоре звезд «Реала».