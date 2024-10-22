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  4. Перес шокирует Лунина и Ко? Реал может уволить Анчелотти. Но есть условие
Испания
22 октября 2024, 00:01 |
836
3

Перес шокирует Лунина и Ко? Реал может уволить Анчелотти. Но есть условие

«Сливочные» рассматривают замену итальянскому тренеру

22 октября 2024, 00:01 |
836
3
Перес шокирует Лунина и Ко? Реал может уволить Анчелотти. Но есть условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» уже в ближайшее время может уволить главного тренера Карло Анчелотти.

По информации Elgoldigital, президент «Реала» Флорентино Перес ожидал гораздо лучших результатов на старте сезона от «Реала» после подписания Мбаппе. Руководство «сливочных» пока не видит прогресса от команды и готово рассмотреть отставку Анчелотти. Испанские СМИ сообщают, что «сливочные» распрощаются с итальянским наставником при одном условии – если «Реал» проиграет следующий домашний матч Ла Лиги против «Барселоны».

В случае худшего сценария «Реал» уже имеет две возможные замены Анчелотти – это Массимилиано Аллегри и Зинедин Зидан.

Ранее Анчелотти высказался о ссоре звезд «Реала».

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Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан Карло Анчелотти отставка Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Victor QA
А кто сказал что мбапе прыгнет выше головы и будет тянуть команду?
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+2
AndiM
Тридцятирічний чорний гвалтівник ще потопе не одних таких дурнів як реал, якщо звичайно не отримає років 20 тюрми за вечірки п.дідді.
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0
Serhii P.
Якась "качка"
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0
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