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Лига чемпионов
21 октября 2024, 18:48 | Обновлено 21 октября 2024, 18:54
598
0

В Шахтере объяснили проблемы команды в Лиге чемпионов

Палкин отметил сложные переезды

21 октября 2024, 18:48 | Обновлено 21 октября 2024, 18:54
598
0
В Шахтере объяснили проблемы команды в Лиге чемпионов
ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин перед матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом» в интервью британским СМИ рассказал о нынешних проблемах украинской команды.

«Когда «Шахтер» приезжает на матчи еврокубка, то уже менее конкурентен, чем соперник. Все из-за физических и психологических кондиций. Два дня в автобусе, самолет – все это очень сложно».

«Вы понимаете, какую жизнь ведет клуб? Думаю, «Шахтер» – уникальный клуб, если посмотреть на европейскую историю футбола. У нас сложная история».

«Уже 10 лет мы управляем клубом вне своего родного города», – сказал Палкин.

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Иван Зинченко Источник: BBC
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