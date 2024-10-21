В Шахтере объяснили проблемы команды в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин перед матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом» в интервью британским СМИ рассказал о нынешних проблемах украинской команды.

«Когда «Шахтер» приезжает на матчи еврокубка, то уже менее конкурентен, чем соперник. Все из-за физических и психологических кондиций. Два дня в автобусе, самолет – все это очень сложно».

«Вы понимаете, какую жизнь ведет клуб? Думаю, «Шахтер» – уникальный клуб, если посмотреть на европейскую историю футбола. У нас сложная история».

«Уже 10 лет мы управляем клубом вне своего родного города», – сказал Палкин.