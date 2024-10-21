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Испания
21 октября 2024, 18:05 | Обновлено 21 октября 2024, 18:14
750
0

Тибо КУРТУА: «Лунин – отличный вратарь, я стараюсь сделать его лучше»

Тибо высказался о конкуренции с украинцем

21 октября 2024, 18:05 | Обновлено 21 октября 2024, 18:14
750
0
Тибо КУРТУА: «Лунин – отличный вратарь, я стараюсь сделать его лучше»
Тибо Куртуа и Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своих отношениях со своим конкурентом за место в воротах в клубе – украинцем Андреем Луниным.

«У нас очень хорошие отношения. Я стараюсь помогать ему, сделать его лучше. Эта конкуренция полезна нам обоим.

Я знаю, что ему сейчас непросто, учитывая то, как много он играл в прошлом сезоне, но это отличный вратарь, который будет продолжать помогать нам», – сказал бельгиец.

В текущем сезоне Лунин сыграл всего 2 матча в составе Реала, которые из-за травмы пропустил Куртуа. В пассиве Андрея 1 пропущенный гол.

Ранее о Лунине высказался легендарный испанский вратарь Сантьяго Каньисарес.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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