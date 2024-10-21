Тибо КУРТУА: «Лунин – отличный вратарь, я стараюсь сделать его лучше»
Тибо высказался о конкуренции с украинцем
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своих отношениях со своим конкурентом за место в воротах в клубе – украинцем Андреем Луниным.
«У нас очень хорошие отношения. Я стараюсь помогать ему, сделать его лучше. Эта конкуренция полезна нам обоим.
Я знаю, что ему сейчас непросто, учитывая то, как много он играл в прошлом сезоне, но это отличный вратарь, который будет продолжать помогать нам», – сказал бельгиец.
В текущем сезоне Лунин сыграл всего 2 матча в составе Реала, которые из-за травмы пропустил Куртуа. В пассиве Андрея 1 пропущенный гол.
Ранее о Лунине высказался легендарный испанский вратарь Сантьяго Каньисарес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кажется, возмущения Эрика Кантона и Рио Фердинанда можно понять и даже поддержать…
Бывший футболист и главный тренер Динамо поделился мнениями о грядущем матче с Ромой