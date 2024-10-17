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Испания
17 октября 2024, 22:41 | Обновлено 17 октября 2024, 22:54
318
0

Легендарный испанский вратарь: «Лунин всегда дает гарантию и стабильность»

Сантьяго Каньисарес похвалил Андрея, но не дал ему шансов против Тибо Куртуа

17 октября 2024, 22:41 | Обновлено 17 октября 2024, 22:54
318
0
Легендарный испанский вратарь: «Лунин всегда дает гарантию и стабильность»
Twitter. Сантьяго Каньисарес

Легендарный испанский экс-голкипер Сантьяго Каньисарес поделился мнением по поводу голкиперов «Реала» – бельгийца Тибо Куртуа и украинца Андрея Лунина.

«Куртуа является номером 1. Это Месси или Криштиану Роналду среди вратарей. Он, безусловно, первый везде, в любом месте и в любой ситуации.

Играть без Куртуа хуже, чем играть с Куртуа – это очевидно, независимо от качества его замены. В то же время, Лунин всегда дает гарантию и стабильность в воротах, но Куртуа дает то, что не дает ни один вратарь», – сказал Каньисарес.

Ранее Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.

Об Андрее недавно высказался и сын Сантьяго Каньисареса Лукас, который находился в системе «Реала» в одно время с украинцем.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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