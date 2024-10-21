В общую группу Карпат вернулся автор победного гола в Одессе

Львовские клубы Рух и Карпаты подходят к дерби в 10-м туре УПЛ практически в идеальных составах.

У «львов» вообще нет больных или травмированных. Недавно в общую группу добавился автор победного мяча в игре в Одессе против Черноморца Тарас Сакив, который в последнее время тренировался по индивидуальной программе.

Команда Рух под руководством Виталия Пономарева готовилась к игре без Богдана Слюбика, который восстанавливается после операции на крестообразных связках колена, и Владислава Семотюка, который получил травму в матче против Александрии.

Полноценное участие в тренировочном процессе принимали вернувшиеся после тяжелых травм Марко Сапуга, Евгений Пастух и Фредди Плюман, а также Роман Дидык (сотрясение мозга в паузе для сборных) и Илья Квасница (сильный ушиб в матче за молодежку).

Игра 10-го тура УПЛ между Рухом и Карпатами состоится во Львове 21 октября в 18.00.