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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 15:23 | Обновлено 21 октября 2024, 16:30
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0

В общую группу Карпат вернулся автор победного гола в Одессе

Защитник Тарас Сакив может помочь львам в дерби против Руха

21 октября 2024, 15:23 | Обновлено 21 октября 2024, 16:30
192
0
В общую группу Карпат вернулся автор победного гола в Одессе
ФК Карпаты Львов. Тарас Сакив

Львовские клубы Рух и Карпаты подходят к дерби в 10-м туре УПЛ практически в идеальных составах.

У «львов» вообще нет больных или травмированных. Недавно в общую группу добавился автор победного мяча в игре в Одессе против Черноморца Тарас Сакив, который в последнее время тренировался по индивидуальной программе.

Команда Рух под руководством Виталия Пономарева готовилась к игре без Богдана Слюбика, который восстанавливается после операции на крестообразных связках колена, и Владислава Семотюка, который получил травму в матче против Александрии.

Полноценное участие в тренировочном процессе принимали вернувшиеся после тяжелых травм Марко Сапуга, Евгений Пастух и Фредди Плюман, а также Роман Дидык (сотрясение мозга в паузе для сборных) и Илья Квасница (сильный ушиб в матче за молодежку).

Игра 10-го тура УПЛ между Рухом и Карпатами состоится во Львове 21 октября в 18.00.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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