Украинский теннисист сыграл в финале турнира ITF M15 в Хорватии

Украинский теннисист Вячеслав Белинский не сумел завоевать трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Боле (Хорватия).

В финале украинец в двух сетах проиграл Андрею Недичу из Боснии и Герцеговины за 1 час и 43 минуты.

ITF M15 Бол. Грунт. Финал

Вячеслав Белинский (Украина) [3] – Андрей Недич (Хорватия) – 3:6, 6:7 (2:7)

Это была вторая встреча соперников. Белинский проиграл оба очных поединка. В 2023 году Недич одолел Вячеслава в финале 15-тысячника в Приедоре.

Белинский восьмой раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и боролся за шестой трофей. В 2024 году украинец провел четвертый финал и впервые потерпел поражение.