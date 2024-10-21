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ITF
21 октября 2024, 15:35 |
139
0

Украинский теннисист сыграл в финале турнира ITF M15 в Хорватии

Вячеслав Белинский не сумел переиграть Андрея Недича на соревнованиях в Боле

21 октября 2024, 15:35 |
139
0
Украинский теннисист сыграл в финале турнира ITF M15 в Хорватии
Instagram. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский не сумел завоевать трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Боле (Хорватия).

В финале украинец в двух сетах проиграл Андрею Недичу из Боснии и Герцеговины за 1 час и 43 минуты.

ITF M15 Бол. Грунт. Финал

Вячеслав Белинский (Украина) [3] – Андрей Недич (Хорватия) – 3:6, 6:7 (2:7)

Это была вторая встреча соперников. Белинский проиграл оба очных поединка. В 2023 году Недич одолел Вячеслава в финале 15-тысячника в Приедоре.

Белинский восьмой раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и боролся за шестой трофей. В 2024 году украинец провел четвертый финал и впервые потерпел поражение.

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Вячеслав Белинский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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