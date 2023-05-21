ITF21 мая 2023, 16:02 |
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Белинский проиграл финал на турнире ITF в Боснии и Герцеговине
Вячеслав в матче за титул уступил местному теннисисту
21 мая 2023, 16:02 |
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Украинский теннисист Вячеслав Белинский не смог выиграть титул на грунтовом 15-тысячнике ITF в Боснии и Герцеговине.
В матче за титул шестой сеяный украинец в трех сетах проиграл боснийцу Андрею Недичу, который стартовал в квалификации
Приедор. Финал
Вячеслав Белинский (Украина, 6) – Андрей Недич (Босния и Герцеговина, Q) – 4:6, 6:2, 1:6
Отметим, что в 2023 году Белинский выигрывал соревнования такой категории в хорватской Опатии.
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