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ITF
21 мая 2023, 16:02 |
123
0

Белинский проиграл финал на турнире ITF в Боснии и Герцеговине

Вячеслав в матче за титул уступил местному теннисисту

21 мая 2023, 16:02 |
123
0
Белинский проиграл финал на турнире ITF в Боснии и Герцеговине
ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский не смог выиграть титул на грунтовом 15-тысячнике ITF в Боснии и Герцеговине.

В матче за титул шестой сеяный украинец в трех сетах проиграл боснийцу Андрею Недичу, который стартовал в квалификации

Приедор. Финал
Вячеслав Белинский (Украина, 6) – Андрей Недич (Босния и Герцеговина, Q) – 4:6, 6:2, 1:6

Отметим, что в 2023 году Белинский выигрывал соревнования такой категории в хорватской Опатии.

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Источник Sport.ua
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