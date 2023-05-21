Белинский проиграл финал на турнире ITF в Боснии и Герцеговине

Украинский теннисист Вячеслав Белинский не смог выиграть титул на грунтовом 15-тысячнике ITF в Боснии и Герцеговине.

В матче за титул шестой сеяный украинец в трех сетах проиграл боснийцу Андрею Недичу, который стартовал в квалификации

Приедор. Финал

Вячеслав Белинский (Украина, 6) – Андрей Недич (Босния и Герцеговина, Q) – 4:6, 6:2, 1:6

Отметим, что в 2023 году Белинский выигрывал соревнования такой категории в хорватской Опатии.