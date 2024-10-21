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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Динамо – это мой родной клуб»
Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 14:21 | Обновлено 21 октября 2024, 14:36
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Динамо – это мой родной клуб»

Украинский защитник английского Бормута рассказал, как относится к бывшему клубу

21 октября 2024, 14:21 | Обновлено 21 октября 2024, 14:36
160
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Динамо – это мой родной клуб»
Transfermarkt. Илья Забарный

22-летний защитник английского «Борнмута» Илья Забарный рассказал, продолжает ли интересоваться матчами своей бывшей команды киевского «Динамо».

«Конечно же, слежу за каждым матчем «Динамо» в Европе. Общаюсь с футболистами. Это мой родной клуб, я там вырос из академии.

Если же сравнивать столичный клуб с «Борнмутом», то, конечно же, в Англии ощутима разница на многих уровнях. Здесь более профессионально подходят к восстановлению футболистов. Все понимают, что нужно делать», — рассказал Забарный в интервью Setanta Sports.

Напомним, что в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги «Бонрмут» одержал победу над «Арсеналом» (2:0).

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Динамо Киев Борнмут
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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