Илья ЗАБАРНЫЙ: «Динамо – это мой родной клуб»

22-летний защитник английского «Борнмута» Илья Забарный рассказал, продолжает ли интересоваться матчами своей бывшей команды киевского «Динамо».

«Конечно же, слежу за каждым матчем «Динамо» в Европе. Общаюсь с футболистами. Это мой родной клуб, я там вырос из академии.

Если же сравнивать столичный клуб с «Борнмутом», то, конечно же, в Англии ощутима разница на многих уровнях. Здесь более профессионально подходят к восстановлению футболистов. Все понимают, что нужно делать», — рассказал Забарный в интервью Setanta Sports.

Напомним, что в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги «Бонрмут» одержал победу над «Арсеналом» (2:0).