Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Букмекеры не верят в успех Динамо Киев в матче Лиги Европы против Ромы
Лига Европы
21 октября 2024, 13:37 | Обновлено 21 октября 2024, 14:13
754
2

Букмекеры не верят в успех Динамо Киев в матче Лиги Европы против Ромы

Подопечные Александра Шовковского сыграют на выезде 24 октября

21 октября 2024, 13:37 | Обновлено 21 октября 2024, 14:13
754
2
Букмекеры не верят в успех Динамо Киев в матче Лиги Европы против Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

24 октября в рамках в рамках третьего тура Лиги Европы сыграют итальянская «Рома» и киевское «Динамо». Специалисты считают, что украинская команда не имеет шансов отобрать очки у соперника из Рима.

Букмекеры считают «Динамо» аутсайдером предстоящей встречи и дает такие коэффициенты:

  • победа «Ромы» – 1,65;
  • ничья – 4,05;
  • победа «Динамо» – 5,30.

После двух сыгранных туров киевская команда так и не сумела заработать ни одного балла – два поражения от «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайма» (0:2) отбросили коллектив Шовковского на предпоследнее 35 место.

У «Ромы» ситуация не намного лучше – ничья с «Атлетиком» (1:1) и поражение от «Эльфсборга» (1:0). Римская команда расположилась на 27 строчке в турнирной таблице.

В прошлом матче киевского «Динамо» главный тренер Александр Шовковский отпраздновал 10 крупную победу во главе клуба.

По теме:
Украинец может продолжить карьеру в Португалии. Он уже тренируется с клубом
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Динамо – это мой родной клуб»
Конор Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов за три с половиной минуты
Лига чемпионов Динамо Киев Рома Рим Рома - Динамо азарт котировки букмекеров
Микола Титюк Источник: 1927.kiev.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Другие виды | 21 октября 2024, 09:00 0
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика

Главные новости за 20 октября на Sport.ua

Не может без футбола. Легендарный испанец начал учебу на тренера
Футбол | 21 октября 2024, 12:55 1
Не может без футбола. Легендарный испанец начал учебу на тренера
Не может без футбола. Легендарный испанец начал учебу на тренера

Андрес Иньеста изучает новую специальность

«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21.10.2024, 07:59
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
Увольнение Фергюсона – удар по имиджу МЮ. Но Рэтклифф считает это разумным
Футбол | 21.10.2024, 11:55
Увольнение Фергюсона – удар по имиджу МЮ. Но Рэтклифф считает это разумным
Увольнение Фергюсона – удар по имиджу МЮ. Но Рэтклифф считает это разумным
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21.10.2024, 07:29
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Правильно делают, что не верят. Я тоже собираюсь ставочку запилить на победу Ромы.
Ответить
0
DK1961
Спорт врун всегда уа: а в ваш любимый ублюдочной ржавый клуб букмекеры верят? Чего не публикуете?!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53
Футбол
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
21.10.2024, 05:43 5
Футбол
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
20.10.2024, 02:10
MMA
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
21.10.2024, 01:55 2
Бокс
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
19.10.2024, 23:22 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем