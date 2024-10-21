Букмекеры не верят в успех Динамо Киев в матче Лиги Европы против Ромы
Подопечные Александра Шовковского сыграют на выезде 24 октября
24 октября в рамках в рамках третьего тура Лиги Европы сыграют итальянская «Рома» и киевское «Динамо». Специалисты считают, что украинская команда не имеет шансов отобрать очки у соперника из Рима.
Букмекеры считают «Динамо» аутсайдером предстоящей встречи и дает такие коэффициенты:
- победа «Ромы» – 1,65;
- ничья – 4,05;
- победа «Динамо» – 5,30.
После двух сыгранных туров киевская команда так и не сумела заработать ни одного балла – два поражения от «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайма» (0:2) отбросили коллектив Шовковского на предпоследнее 35 место.
У «Ромы» ситуация не намного лучше – ничья с «Атлетиком» (1:1) и поражение от «Эльфсборга» (1:0). Римская команда расположилась на 27 строчке в турнирной таблице.
В прошлом матче киевского «Динамо» главный тренер Александр Шовковский отпраздновал 10 крупную победу во главе клуба.
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