Шовковский отпраздновал 10-ю крупную победу в УПЛ
Юбилейную викторию наставник киевлян одержал в 37-м матче
Крупная победа «Динамо» над «Оболонью» (5:1) стала 10-й для наставника бело-синих Александра Шовковского в чемпионатах Украины. Юбилейный разгром он отпраздновал в 37-м матче.
Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только четырем тренерам киевлян - Юрию Семину, Сергею Реброву, Мирче Луческу и Валерию Лобановскому.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Количество матчей на первые 10 крупных побед в УПЛ тренеров Динамо
|
Матч
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
23-й
|
Юрий СЕМИН
|
17.10.2008
|
Заря (д)
|
5:0
|
28-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
10.05.2015
|
Металлург Д (г)
|
6:0
|
31-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
23.08.2021
|
Десна (д)
|
4:0
|
34-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
20.04.1998
|
Прикарпатье (г)
|
3:0
|
37-й
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
19.10.2024
|
Оболонь (г)
|
5:1
|
41-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
17.11.2006
|
Арсенал (д)
|
5:2
|
42-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
31.08.2003
|
Борисфен (д)
|
3:0
|
46-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
11.11.2018
|
Мариуполь (д)
|
4:0
|
52-й
|
Йожеф САБО
|
01.11.1995
|
Звезда (д)
|
5:1
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