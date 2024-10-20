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  4. Шовковский отпраздновал 10-ю крупную победу в УПЛ
Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 07:59 | Обновлено 20 октября 2024, 08:03
151
0

Шовковский отпраздновал 10-ю крупную победу в УПЛ

Юбилейную викторию наставник киевлян одержал в 37-м матче

20 октября 2024, 07:59 | Обновлено 20 октября 2024, 08:03
151
0
Шовковский отпраздновал 10-ю крупную победу в УПЛ
ФК Динамо

Крупная победа «Динамо» над «Оболонью» (5:1) стала 10-й для наставника бело-синих Александра Шовковского в чемпионатах Украины. Юбилейный разгром он отпраздновал в 37-м матче.

Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только четырем тренерам киевлян - Юрию Семину, Сергею Реброву, Мирче Луческу и Валерию Лобановскому.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 10 крупных побед в УПЛ тренеров Динамо

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

23-й

Юрий СЕМИН

17.10.2008

Заря (д)

5:0

28-й

Сергей РЕБРОВ

10.05.2015

Металлург Д (г)

6:0

31-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

23.08.2021

Десна (д)

4:0

34-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

20.04.1998

Прикарпатье (г)

3:0

37-й

Александр ШОВКОВСКИЙ

19.10.2024

Оболонь (г)

5:1

41-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

17.11.2006

Арсенал (д)

5:2

42-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

31.08.2003

Борисфен (д)

3:0

46-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

11.11.2018

Мариуполь (д)

4:0

52-й

Йожеф САБО

01.11.1995

Звезда (д)

5:1

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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