Шовковский отпраздновал 10-ю крупную победу в УПЛ

Крупная победа «Динамо» над «Оболонью» (5:1) стала 10-й для наставника бело-синих Александра Шовковского в чемпионатах Украины. Юбилейный разгром он отпраздновал в 37-м матче.

Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только четырем тренерам киевлян - Юрию Семину, Сергею Реброву, Мирче Луческу и Валерию Лобановскому.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 10 крупных побед в УПЛ тренеров Динамо