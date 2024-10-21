Деклан РАЙС: «Мы не можем делать идиотских ошибок»

Футболист лондонского «Арсенала» Деклан Райс остался недоволен из-за красной карточки своего одноклубника Вильяма Салиба. В поединке 8 тура АПЛ «канониры» неожиданно проиграли «Борнмуту» (2:0).

«Мы заработали три удаления в восьми матчах. «Борнмут» воспользовался этим и сделал счет 2:0. Я горжусь нашими игроками, но мы слишком наивны, если хотим победить без одного игрока.

Мы не можем делать настолько идиотских ошибок. Вам в любом случае нужны все 11 игроков на поле все 90 минут. Мы продемонстрировали огромный характер, чтобы остаться в игре. Наш вратарь делал отличные сейвы. Но из-за наших ошибок все было быстро закончено», – разгневан Райс.

В этом сезоне АПЛ красные карточки уже успели заработать три игрока «Арсенала» – Деклан Райс, Леандро Троссард и Вильям Салиба. Свой следующий матч лондонский клуб проведет уже 22 октября против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.

В своей пресс-конференции Микель Артета рассказал о подготовке к следующему матчу лондонского Арсенала.