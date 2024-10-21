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Major League Soccer
21 октября 2024, 12:26 | Обновлено 21 октября 2024, 12:59
772
0

Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»

Одноклубник аргентинца считает Лионеля лучшим футболистом МЛС

21 октября 2024, 12:26 | Обновлено 21 октября 2024, 12:59
772
0
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Футболист американского «Интер Майами» Юлиан Грессель рассказал, что команде запретили голосовать за Лионеля Месси в номинации «MVP» MLS. Руководство команды попросило своих игроков уважать также и старания других футболистов.

«Если бы я мог проголосовать за Месси, я бы точно это сделал. Для меня он лучший игрок американской лиги. Конечно, есть и другие футболисты, которые делают команду лучше и без которых тяжело играть. Но для меня это Лионель. Он выходит на поле и спокойно делает хет-трик. Месси – мой MVP», – рассказал Грессель.

В этом сезоне «Интер Майами» уверенно выиграл Восточную конференцию MLS и вышел в плей-офф турнира. Лионель Месси провел 19 матчей и отметился феноменальной статистикой – 20 голов и 17 результативных передач.

Ранее стало известно с кем сыграет Интер Майами в плей-офф MLS-2024.

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Лионель Месси Интер Майами
Микола Титюк Источник: Goal.com
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