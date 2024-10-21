«Если все будет хорошо...» Голодюк рассказал, уйдет ли Зинченко из Арсенала

Главный тренер юношеской команды «Карпат» Олег Голодюк высказался об украинском защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.

– Как считаете, Зинченко скоро покинет «Арсенал» или сможет изменить ход событий в свою пользу и снова стать основным?

– Думаю, что Александру мешают травмы. Если у него будет все хорошо со здоровьем, то он точно завоюет место в основном составе и продолжит радовать как болельщиков «Арсенала», так и сборной Украины.

В целом Александр Зинченко сыграл всего 2 поединка (79 игровых минут) и не отметился ни одним результативным действием в этом сезоне на клубном уровне.