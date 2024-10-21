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  4. «Если все будет хорошо...» Голодюк рассказал, уйдет ли Зинченко из Арсенала
Англия
21 октября 2024, 13:05 |
118
0

«Если все будет хорошо...» Голодюк рассказал, уйдет ли Зинченко из Арсенала

Главный тренер юношеской команды «Карпат» считает, что Александру мешают травмы

21 октября 2024, 13:05 |
118
0
«Если все будет хорошо...» Голодюк рассказал, уйдет ли Зинченко из Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер юношеской команды «Карпат» Олег Голодюк высказался об украинском защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.

– Как считаете, Зинченко скоро покинет «Арсенал» или сможет изменить ход событий в свою пользу и снова стать основным?

– Думаю, что Александру мешают травмы. Если у него будет все хорошо со здоровьем, то он точно завоюет место в основном составе и продолжит радовать как болельщиков «Арсенала», так и сборной Украины.

В целом Александр Зинченко сыграл всего 2 поединка (79 игровых минут) и не отметился ни одним результативным действием в этом сезоне на клубном уровне.

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Олег Голодюк Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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