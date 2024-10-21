«Если все будет хорошо...» Голодюк рассказал, уйдет ли Зинченко из Арсенала
Главный тренер юношеской команды «Карпат» считает, что Александру мешают травмы
Главный тренер юношеской команды «Карпат» Олег Голодюк высказался об украинском защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.
– Как считаете, Зинченко скоро покинет «Арсенал» или сможет изменить ход событий в свою пользу и снова стать основным?
– Думаю, что Александру мешают травмы. Если у него будет все хорошо со здоровьем, то он точно завоюет место в основном составе и продолжит радовать как болельщиков «Арсенала», так и сборной Украины.
В целом Александр Зинченко сыграл всего 2 поединка (79 игровых минут) и не отметился ни одним результативным действием в этом сезоне на клубном уровне.
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