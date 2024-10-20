Уолкотт пояснил, почему Арсеналу важно привлечь Зинченко на Ливерпуль
Встреча канониров с красными состоится в воскресенье 27 октября
Легенда лондонского Арсенала Тео Уолкотт надеется, что украинец Александр Зинченко сыграет за канониров в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с Ливерпулем.
«Я бы, пожалуй, перевел Калафьори на позицию центрального защитника, потому что меня смущает скорость Салаха, который может сыграть против него, поскольку Калафьори – не самый быстрый игрок.
И, возможно, нужно привлечь опыт Зинченко. Им может понадобиться игрок, который больше разговаривает на поле – тот, кто, кто знает, что это будет за матч и насколько он важен. Артета понимает это. Это один из тех матчей, где им действительно нужно получить результат», - сказал Волкотт.
Зинченко только недавно восстановился от травмы. В текущем сезоне Александр принял участие в 2 матчах в составе Арсенала.
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