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  4. Уолкотт пояснил, почему Арсеналу важно привлечь Зинченко на Ливерпуль
Англия
20 октября 2024, 22:05 |
1182
0

Уолкотт пояснил, почему Арсеналу важно привлечь Зинченко на Ливерпуль

Встреча канониров с красными состоится в воскресенье 27 октября

20 октября 2024, 22:05 |
1182
0
Уолкотт пояснил, почему Арсеналу важно привлечь Зинченко на Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Уолкотт

Легенда лондонского Арсенала Тео Уолкотт надеется, что украинец Александр Зинченко сыграет за канониров в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с Ливерпулем.

«Я бы, пожалуй, перевел Калафьори на позицию центрального защитника, потому что меня смущает скорость Салаха, который может сыграть против него, поскольку Калафьори – не самый быстрый игрок.

И, возможно, нужно привлечь опыт Зинченко. Им может понадобиться игрок, который больше разговаривает на поле – тот, кто, кто знает, что это будет за матч и насколько он важен. Артета понимает это. Это один из тех матчей, где им действительно нужно получить результат», - сказал Волкотт.

Зинченко только недавно восстановился от травмы. В текущем сезоне Александр принял участие в 2 матчах в составе Арсенала.

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Тео Уолкотт Риккардо Калафьори Александр Зинченко Арсенал Лондон Ливерпуль Арсенал - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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