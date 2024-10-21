Эдуард САРАПИЙ: «Мы стремимся быть на вершине турнирной таблицы»

Защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал ничью с «Левым Берегом» (0:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Сегодня линия защиты «Полесья» постоянно менялась на протяжении матча. В частности правый защитник. Три человека сыграли на этой позиции. Насколько это вносило или не вносило дискомфорт?

– Не вносило, мы искали пути, как вскрыть такую, довольно крепкую, оборону соперника. Поэтому пытались сделать это разными путями.

– Наверное, очень обидно терять очки в поединке с командой, которая, по сути, из низов турнирной таблицы. «Полесью» сложно было играть сегодня?

– Да, но, в первую очередь, мы так сделали. Соперник играет так, как позволяем ему мы. Сегодня мы были не настолько эффективны, как в прошлых играх. Не было такой агрессии, все медленно, так говоря, выиграли до игры. Это такой же матч, который был с «Ингульцом». Эти команды, с кем мы теряем очки, очень не привлекает наша игра.

– Главный вывод после сегодняшнего поединка какой?

– То, что мы не можем терять очки с такими командами. Мы стремимся быть на вершине турнирной таблицы, а такие матчи крайне важны.