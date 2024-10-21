«А если бы они такое забили?» Лидер Колоса – об отмененном голе Шахтеру
У Владислава Велетня есть вопрос к главному арбитру встречи
Полузащитник ковалевского «Колоса» Владислав Велетень высказался об отмененном голе в ворота донецкого «Шахтера» (0:1) в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги:
«По игре наша команда, конечно, заслужила ничью. По судейскому решению трудно сказать, но вообще есть вопросы по многим решениям арбитра. В принципе, там было касание в лицо, но интересно, что было бы, если бы все было наоборот. Если бы мы выигрывали 1:0, и такой гол забил бы «Шахтер», то отменил бы его этот рефери?»
В 10 матчах сезона 22-летний Владислав Велетень не отметился ни одним результативным действием.
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