«А если бы они такое забили?» Лидер Колоса – об отмененном голе Шахтеру

Полузащитник ковалевского «Колоса» Владислав Велетень высказался об отмененном голе в ворота донецкого «Шахтера» (0:1) в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги:

«По игре наша команда, конечно, заслужила ничью. По судейскому решению трудно сказать, но вообще есть вопросы по многим решениям арбитра. В принципе, там было касание в лицо, но интересно, что было бы, если бы все было наоборот. Если бы мы выигрывали 1:0, и такой гол забил бы «Шахтер», то отменил бы его этот рефери?»

В 10 матчах сезона 22-летний Владислав Велетень не отметился ни одним результативным действием.