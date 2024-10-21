Опять травма? Защитник Барселоны может пропустить ближайшие матчи клуба

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил незначительное повреждение за пару минут до матча Ла Лиги. Игрок выбыл на неопределенный срок.

Спортсмен во время разминки к матчу с «Севильей» ощутил дискомфорт в ноге. Испанец моментально покинул футбольное поле и не брал участие в поединке. Без Эрика Барселона смогла уверенно переиграть соперника (5:1).

Пока что футболист не проходил дополнительных обследований для понимания серьезности травмы. Следовательно, участие игрока в следующих матчах клуба остается под вопросом.

В нынешнем сезоне Гарсия уже пропускал два матча из-за повреждений. В общей сумме защитник отыграл девять поединков в кампании-2024/25. На счету футболиста лишь один ассист.