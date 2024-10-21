Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ЗВЕРОВ: «Шахтер будет отдыхать на два дня больше, чем Динамо»
Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 11:36 |
130
0

Владимир ЗВЕРОВ: «Шахтер будет отдыхать на два дня больше, чем Динамо»

Журналист считает, что у донецкого клуба будет небольшое преимущество

21 октября 2024, 11:36 |
130
0
Владимир ЗВЕРОВ: «Шахтер будет отдыхать на два дня больше, чем Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Украинский журналист Владимир Зверов считает, что донецкий «Шахтер» будет иметь преимущество перед матчем с киевским «Динамо»:

«Матч «Динамо» с «Шахтером» будет интригующим, потому, что «горнякам» нужно отыграть шесть очков. Они сыграют свой выездной поединок еврокубков во вторник, а киевляне свой выездной матч проведут в четверг. Очевидно, что «Шахтер» будет иметь преимущество в восстановлении футболистов», – считает журналист.

Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в рамках 11 тура Премьер-лиги 27 октября в 18:00 в Киеве. Киевский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, имея 25 баллов. «Шахтер» разместился на четвертой строчке с 19 очками.

В предыдущем поединке УПЛ киевский клуб уверенно разгромил Оболонь.

По теме:
Александр ДРАМБАЕВ: «Победа – это хороший результат»
Даниэль СОСА: «Я полностью отдавался на поле, чтобы принести результат»
Скандал в клубе УПЛ. У легионера украли большие деньги на базе
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Владимир Зверов
Микола Титюк Источник: 1927.kiev.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Футбол | 21 октября 2024, 00:44 4
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала

Портал 90min выделил Родри

Переговоры начаты. Самого высокооплачиваемого тренера мира хотят уволить
Футбол | 20 октября 2024, 17:33 4
Переговоры начаты. Самого высокооплачиваемого тренера мира хотят уволить
Переговоры начаты. Самого высокооплачиваемого тренера мира хотят уволить

Роберто Манчини, похоже, надолго не задержится в Саудовской Аравии

«Я ведь не какая-нибудь падла». Алиев признался, пожмет ли руку Милевскому
Футбол | 21.10.2024, 09:35
«Я ведь не какая-нибудь падла». Алиев признался, пожмет ли руку Милевскому
«Я ведь не какая-нибудь падла». Алиев признался, пожмет ли руку Милевскому
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Другие виды | 21.10.2024, 06:06
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
«Был истощен из-за этого». Коуч Ромы – о поражении против Интера с Довбиком
Футбол | 21.10.2024, 10:53
«Был истощен из-за этого». Коуч Ромы – о поражении против Интера с Довбиком
«Был истощен из-за этого». Коуч Ромы – о поражении против Интера с Довбиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
19.10.2024, 23:18 29
Футбол
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53
Футбол
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
19.10.2024, 17:29 187
Футбол
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
19.10.2024, 18:10
Футбол
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
19.10.2024, 08:59 4
Футбол
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
20.10.2024, 09:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем