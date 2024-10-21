Владимир ЗВЕРОВ: «Шахтер будет отдыхать на два дня больше, чем Динамо»
Журналист считает, что у донецкого клуба будет небольшое преимущество
Украинский журналист Владимир Зверов считает, что донецкий «Шахтер» будет иметь преимущество перед матчем с киевским «Динамо»:
«Матч «Динамо» с «Шахтером» будет интригующим, потому, что «горнякам» нужно отыграть шесть очков. Они сыграют свой выездной поединок еврокубков во вторник, а киевляне свой выездной матч проведут в четверг. Очевидно, что «Шахтер» будет иметь преимущество в восстановлении футболистов», – считает журналист.
Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в рамках 11 тура Премьер-лиги 27 октября в 18:00 в Киеве. Киевский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, имея 25 баллов. «Шахтер» разместился на четвертой строчке с 19 очками.
В предыдущем поединке УПЛ киевский клуб уверенно разгромил Оболонь.
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