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Италия
21 октября 2024, 09:59 | Обновлено 21 октября 2024, 10:01
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0

Симоне ИНДЗАГИ: «Выиграть в Риме нелегко для любого»

Тренер змей высказался о победе в матче с «Ромой»

21 октября 2024, 09:59 | Обновлено 21 октября 2024, 10:01
65
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Выиграть в Риме нелегко для любого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Індзаги

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о минимальной победе над столичной «Ромой» в рамках Серии А (1:0).

«Мы знаем, что нам нужно продолжать работать, но сегодня, несмотря на трудности, с которыми столкнулись, мы хорошо провели дуэль. Ребята показали хорошую игру, а во втором тайме мы могли удвоить наше преимущество. Не забывайте, что «Олимпийский стадион» в Риме – это тяжелая арена для соперников, поэтому я очень доволен.

Мы говорили с командой о наших набранных очках на выезде, поскольку мы знали, что нам их не хватает и мы осознавали важность этого матча. Дома у нас все было хорошо, и мы знали, что сегодня будет тяжело, но мы оставались сплоченными. Выиграть в Риме нелегко для любого.

По моему мнению, Лаутаро входит в пятерку лучших игроков мира и он заслуживает всех похвал», – сказал Индзаги.

Пока что змеи занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда за восемь поединков набрала 17 зачетных баллов. Лидирует в лиге «Наполи», который имеет в активе 19 очков.

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Симоне Индзаги Рома - Интер чемпионат Италии по футболу Интер Милан Рома Рим пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Интер Милан
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