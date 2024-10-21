Симоне ИНДЗАГИ: «Выиграть в Риме нелегко для любого»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о минимальной победе над столичной «Ромой» в рамках Серии А (1:0).

«Мы знаем, что нам нужно продолжать работать, но сегодня, несмотря на трудности, с которыми столкнулись, мы хорошо провели дуэль. Ребята показали хорошую игру, а во втором тайме мы могли удвоить наше преимущество. Не забывайте, что «Олимпийский стадион» в Риме – это тяжелая арена для соперников, поэтому я очень доволен.

Мы говорили с командой о наших набранных очках на выезде, поскольку мы знали, что нам их не хватает и мы осознавали важность этого матча. Дома у нас все было хорошо, и мы знали, что сегодня будет тяжело, но мы оставались сплоченными. Выиграть в Риме нелегко для любого.

По моему мнению, Лаутаро входит в пятерку лучших игроков мира и он заслуживает всех похвал», – сказал Индзаги.

Пока что змеи занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда за восемь поединков набрала 17 зачетных баллов. Лидирует в лиге «Наполи», который имеет в активе 19 очков.