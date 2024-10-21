Основной игрок Баварии больше не сыграет в 2024 году
Александар Павлович перенес операцию на ключице
Полузащитник немецкой «Баварии» Александар Павлович успешно перенес операцию на ключице. Игрок выбыл приблизительно на три месяца из строя команды.
В крайнем матче мюнхенцев против «Штутгарта» игрок повредил ключицу. Александар продолжить игру не сумел, поэтому наставник заменил полузащитника на восьмой минуте. Без Павловича Бавария разгромила соперника со счетом 4:0.
Травма Павловича оказалась серьезней, чем казалось ранее, следовательно футболист лег под нож хирурга. Точная дата восстановления неизвестна.
В нынешнем сезоне немец отыграл девять матчей во всех турнирах. На счету полузащитника один забитый мяч и один ассист.
Pavlović wurde am Sonntagvormittag erfolgreich operiert.— FC Bayern München (@FCBayern) October 20, 2024
Gute Genesung, Aleks! ❤️ https://t.co/aWajla2hkK
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу миланского клуба, Артем отыграл все 90 минут
Барри Макгиган ждет нокаута от Александра