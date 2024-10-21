Основной игрок Баварии больше не сыграет в 2024 году

Полузащитник немецкой «Баварии» Александар Павлович успешно перенес операцию на ключице. Игрок выбыл приблизительно на три месяца из строя команды.

В крайнем матче мюнхенцев против «Штутгарта» игрок повредил ключицу. Александар продолжить игру не сумел, поэтому наставник заменил полузащитника на восьмой минуте. Без Павловича Бавария разгромила соперника со счетом 4:0.

Травма Павловича оказалась серьезней, чем казалось ранее, следовательно футболист лег под нож хирурга. Точная дата восстановления неизвестна.

В нынешнем сезоне немец отыграл девять матчей во всех турнирах. На счету полузащитника один забитый мяч и один ассист.