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Байер
19.10.2024 16:30 – FT 2 : 1
Айнтрахт Ф
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Германия
19 октября 2024, 21:23 | Обновлено 19 октября 2024, 22:13
855
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Невероятный Кейн принес победу Баварии против команды ЛЧ. Триумф Байера

Состоялось шесть матчей немецкой Бундеслиги

19 октября 2024, 21:23 | Обновлено 19 октября 2024, 22:13
855
1
Невероятный Кейн принес победу Баварии против команды ЛЧ. Триумф Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Сегодня, 19 октября, состоялось шесть поединков 7-го тура чемпионата Германии по футболу.

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В центральном матче игрового дня встретились «Бавария» и «Штутгарт», которые представляют Германию в Лиге чемпионов. Мюнхенцы победили со счетом 4:0 – хет-трик оформил Гарри Кейн.

Чемпион Германии «Байер» одержал волевую победу против франкфуртского «Айнтрахта» – 2:1. Победу фармацевтам принес Виктор Бонифасе на 72-й минуте матча.

Победы также одержали «Боруссия» М, «Фрайбург», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Бундеслига. 7-й тур, 19 октября.

Бавария – Штутгарт – 4:0
Голи: Кейн, 57, 61, 80, Коман, 89

Бавария: Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано (Горетцка, 82), Геррейру (Лаймер, 68), Павлович (Пальинья, 8), Киммих, Олисе (Сане, 68), Гнабри (Коман, 68), Мюллер, Кейн.

Штутгарт: Нюбель, Хендрикс (Миттельштедт, 66), Шабо, Руо, Вагноман (Чейз, 86), Штиллер, Каразор, Ридер, Левелинг (Вольтемаде, 74), Ундав (Туре, 74), Демирович (Мийо, 66).

Байер – Айнтрахт – 2:1
Голы: Андрих, 25, Бонифасе, 72 - Мармуш, 16 (п.)

Байер: Градецки, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Терье (Виртц, 64), Адли (Алеиш Гарсия, 64), Гримальдо, Фримпонг (Телла, 80), Джака, Андрих, Бонифасе (Шик, 80).

Айнтрахт Ф: Трапп, Нкунку (Узун, 82), Теате, Кох, Кристенсен, Гетце (Баойя, 71), Ларссон (Дауд, 79), Тута (Схири, 79), Дина-Эбимбе (Шаиби, 71), Мармуш, Экитик.

Майнц – РБ Лейпциг – 0:2
Голы: Симонс, 20, Орбан, 37

Фрайбург – Аугсбург – 3:1
Голы: Грифо, 34, Линхарт, 37, Гюнтер, 45+1 - Титц, 65

Хоффенхайм – Бохум – 3:1
Голы: Крамарич, 11, Бюльтер, 65, Табакович, 90+3 - Гамбоа, 76

Боруссия М – Хайденхайм – 3:2
Голы: Итакура, 22, Кляйндинст, 62, 75 (п.) - Шинза, 12, Пирингер, 80 (п.)

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Штутгарт Виктор Бонифасе Хоффенхайм Бавария Гарри Кейн Байер Айнтрахт Франкфурт Майнц РБ Лейпциг Фрайбург Аугсбург Бохум Боруссия Менхенгладбах Хайденхайм Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Вже і цей хек 3 зарахують т.я. в одному таймі,а так, так Гаррі дійсно неймовірний,як ніхто встигає в захисті,а в центрі поля взагалі більше чим в нападі,і при тому встигає виконувати основну роль забивати.
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