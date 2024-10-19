Невероятный Кейн принес победу Баварии против команды ЛЧ. Триумф Байера

Сегодня, 19 октября, состоялось шесть поединков 7-го тура чемпионата Германии по футболу.

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В центральном матче игрового дня встретились «Бавария» и «Штутгарт», которые представляют Германию в Лиге чемпионов. Мюнхенцы победили со счетом 4:0 – хет-трик оформил Гарри Кейн.

Чемпион Германии «Байер» одержал волевую победу против франкфуртского «Айнтрахта» – 2:1. Победу фармацевтам принес Виктор Бонифасе на 72-й минуте матча.

Победы также одержали «Боруссия» М, «Фрайбург», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Бундеслига. 7-й тур, 19 октября.

Бавария – Штутгарт – 4:0

Голи: Кейн, 57, 61, 80, Коман, 89

Бавария: Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано (Горетцка, 82), Геррейру (Лаймер, 68), Павлович (Пальинья, 8), Киммих, Олисе (Сане, 68), Гнабри (Коман, 68), Мюллер, Кейн.



Штутгарт: Нюбель, Хендрикс (Миттельштедт, 66), Шабо, Руо, Вагноман (Чейз, 86), Штиллер, Каразор, Ридер, Левелинг (Вольтемаде, 74), Ундав (Туре, 74), Демирович (Мийо, 66).

Байер – Айнтрахт – 2:1

Голы: Андрих, 25, Бонифасе, 72 - Мармуш, 16 (п.)

Байер: Градецки, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Терье (Виртц, 64), Адли (Алеиш Гарсия, 64), Гримальдо, Фримпонг (Телла, 80), Джака, Андрих, Бонифасе (Шик, 80).



Айнтрахт Ф: Трапп, Нкунку (Узун, 82), Теате, Кох, Кристенсен, Гетце (Баойя, 71), Ларссон (Дауд, 79), Тута (Схири, 79), Дина-Эбимбе (Шаиби, 71), Мармуш, Экитик.

Майнц – РБ Лейпциг – 0:2

Голы: Симонс, 20, Орбан, 37

Фрайбург – Аугсбург – 3:1

Голы: Грифо, 34, Линхарт, 37, Гюнтер, 45+1 - Титц, 65

Хоффенхайм – Бохум – 3:1

Голы: Крамарич, 11, Бюльтер, 65, Табакович, 90+3 - Гамбоа, 76

Боруссия М – Хайденхайм – 3:2

Голы: Итакура, 22, Кляйндинст, 62, 75 (п.) - Шинза, 12, Пирингер, 80 (п.)

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