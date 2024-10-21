«Имел много черновой работы, но...» В Италии оценили игру Довбика с Интером
«Волки» уступили в Риме 0:1
20 октября прошел матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.
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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
После завершения матча столичное итальянское издание Sololaroma оценило выступление Артема в этом поединке.
«Против Интера у Довбика было много черновой работы, но дело так и не доходило до удара, провел средний матч», – оценило издание Артема.
В активе Довбика в этом сезоне восемь матчей в итальянском первенстве и три гола.
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