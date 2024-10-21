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  4. «Имел много черновой работы, но...» В Италии оценили игру Довбика с Интером
Италия
21 октября 2024, 08:14 |
533
0

«Имел много черновой работы, но...» В Италии оценили игру Довбика с Интером

«Волки» уступили в Риме 0:1

21 октября 2024, 08:14 |
533
0
«Имел много черновой работы, но...» В Италии оценили игру Довбика с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

20 октября прошел матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

После завершения матча столичное итальянское издание Sololaroma оценило выступление Артема в этом поединке.

«Против Интера у Довбика было много черновой работы, но дело так и не доходило до удара, провел средний матч», – оценило издание Артема.

В активе Довбика в этом сезоне восемь матчей в итальянском первенстве и три гола.

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Рома Рим Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Интер
Дмитро Олійник Источник
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