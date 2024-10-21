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  4. «Был истощен из-за этого». Коуч Ромы – о поражении против Интера с Довбиком
Италия
21 октября 2024, 10:53 |
631
0

«Был истощен из-за этого». Коуч Ромы – о поражении против Интера с Довбиком

Римляне проиграли 0:1

21 октября 2024, 10:53 |
631
0
«Был истощен из-за этого». Коуч Ромы – о поражении против Интера с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

20 октября прошел матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Главный тренер римского клуба Иван Юрич высказался об этом поединке.

«Я извиняюсь за сегодняшний вечер. Мы должны были получить результат без лишних разговоров. То, как играют игроки, фантастически, как и то, как они жертвуют собой. По моему мнению, наши игроки провели великолепный матч. Мы давно не играли так против Интера.

Дибала? Он был истощен из-за работы в защите. Это то, над чем я должен работать. Команда продемонстрировала исключительную самоотверженность, но мы должны научиться играть друг с другом и меньше бегать, чтобы экономить энергию», – сказал Юрич.

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Иван Юрич Рома Рим Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Интер
Дмитро Олійник Источник: RomaPress
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