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  4. ВИДЕО. Марсель забил 5 мячей в ворота Монпелье. Итоги тура Лиги 1
Чемпионат Франции
Осер
20.10.2024 18:00 – FT 2 : 1
Реймс
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Франция
21 октября 2024, 00:59 | Обновлено 21 октября 2024, 01:44
36
1

ВИДЕО. Марсель забил 5 мячей в ворота Монпелье. Итоги тура Лиги 1

20 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции

21 октября 2024, 00:59 | Обновлено 21 октября 2024, 01:44
36
1
ВИДЕО. Марсель забил 5 мячей в ворота Монпелье. Итоги тура Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции.

В вечернем поединке Марсель забил 5 мячей в ворота Монпелье (5:0).

Турнирное положение: ПСЖ (20), Монако (20), Марсель (17), Лилль (14), Ланс (14), Реймс (14), Лион (13).

Чемпионат Франции. 8-й тур, 20 октября

Гавр – Лион – 0:4

Голы: Абнер, 32, Фофана, 57, Ляказетт, 71, Бенрама, 87

Нант – Ницца – 1:1

Голы: Аблин, 67 – Гессан, 72

Осер – Реймс – 2:1

Голы: Диоманде, 16, Траоре, 52 – Накамура, 90+5

Тулуза – Анже – 1:1

Голы: Кинг, 64 – Ибраима, 5

Монпелье – Марсель – 0:5

Голы: Ваи, 1, Харит, 36, Хейбьерг, 40, Гринвуд, 58, Луис Энрике, 73

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Кейто Накамура (Реймс).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Осер).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Синали Дьоманде (Осер).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Legenda
Де Дзерби поднял Марсель на новый уровень, и Гринвуд тоже себя в Марселе поднял....
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