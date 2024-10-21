ВИДЕО. Марсель забил 5 мячей в ворота Монпелье. Итоги тура Лиги 1
20 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции
20 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции.
В вечернем поединке Марсель забил 5 мячей в ворота Монпелье (5:0).
Турнирное положение: ПСЖ (20), Монако (20), Марсель (17), Лилль (14), Ланс (14), Реймс (14), Лион (13).
Чемпионат Франции. 8-й тур, 20 октября
Гавр – Лион – 0:4
Голы: Абнер, 32, Фофана, 57, Ляказетт, 71, Бенрама, 87
Нант – Ницца – 1:1
Голы: Аблин, 67 – Гессан, 72
Осер – Реймс – 2:1
Голы: Диоманде, 16, Траоре, 52 – Накамура, 90+5
Тулуза – Анже – 1:1
Голы: Кинг, 64 – Ибраима, 5
Монпелье – Марсель – 0:5
Голы: Ваи, 1, Харит, 36, Хейбьерг, 40, Гринвуд, 58, Луис Энрике, 73
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Причины у каждого свои, но сути дела это не меняет – они не играют в футбол…
И снова сексуальные домогательства в футболе