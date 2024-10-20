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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
20.10.2024 17:15 – FT 3 : 1
Леганес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 октября 2024, 23:29 | Обновлено 20 октября 2024, 23:50
65
0

ВИДЕО. Как забил Гризманн? Атлетико взял три очка. Итоги дня Ла Лиги

20 октября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Испании

20 октября 2024, 23:29 | Обновлено 20 октября 2024, 23:50
65
0
ВИДЕО. Как забил Гризманн? Атлетико взял три очка. Итоги дня Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

20 октября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Испании.

Атлетико взял три очка в матче против Леганеса (3:1)

Один из мячей забил знаменитый форвард Антуан Гризманн.

Ла Лига. 10-й тур, 20 октября

Мальорка – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Мурики, 75

Атлетико – Леганес – 3:1

Голы: Серлот, 69, 90+9, Гризманн, 81 – Нею, 34

Вильярреал – Хетафе – 1:1

Голы: Комесанья, 44 – Арамбарри, 87

События матча

90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Нейу (Леганес).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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