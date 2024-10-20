20.10.2024 17:15 – FT 3 : 1
Испания20 октября 2024, 23:29 | Обновлено 20 октября 2024, 23:50
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ВИДЕО. Как забил Гризманн? Атлетико взял три очка. Итоги дня Ла Лиги
20 октября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Испании
20 октября 2024, 23:29 | Обновлено 20 октября 2024, 23:50
65
0
20 октября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Испании.
Атлетико взял три очка в матче против Леганеса (3:1)
Один из мячей забил знаменитый форвард Антуан Гризманн.
Ла Лига. 10-й тур, 20 октября
Мальорка – Райо Вальекано – 1:0
Гол: Мурики, 75
Атлетико – Леганес – 3:1
Голы: Серлот, 69, 90+9, Гризманн, 81 – Нею, 34
Вильярреал – Хетафе – 1:1
Голы: Комесанья, 44 – Арамбарри, 87
События матча
90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Нейу (Леганес).
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