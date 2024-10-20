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Чемпионат Польши
Ракув
20.10.2024 18:30 – FT 1 : 0
Погонь Щецин
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Польша
20 октября 2024, 22:39 | Обновлено 20 октября 2024, 22:49
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ВИДЕО. Невероятная драма. Защитник забил два гола после 90+10 и был удален

Матей Родин стал героем Ракува в матче против Погони, Кочергин отыграл все 90 минут

20 октября 2024, 22:39 | Обновлено 20 октября 2024, 22:49
1473
0
ВИДЕО. Невероятная драма. Защитник забил два гола после 90+10 и был удален
ФК Ракув. Матей Родин

20 октября состоялся матч 12-го тура чемпионата Польши между командами Ракув и Погонь.

Поединок прошел на местном стадионе в Ченстохове. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победу для Ракува на 90+13-й минуте принес защитник Матей Родин, который вышел на поле на 82-й.

Но не все так просто. Родин забил еще раньше – на 90+10-й. Хорватский футболист снял футболку, за что получил желтую карточку.

Однако рефери после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за офсайда, но горчичник остался в силе. И затем Родин снова отличился и снова снял футболку, за что получил уже вторую желтую и был удален с поля.

Украинский хавбек Ракува Владислав Кочергин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

После 12 туров Ракув занимает второе место с 26 очками в таблице национального первенства. У лидера Леха 28 пунктов. Погонь из Щецина с 19 баллами идет на 6-й позиции.

Чемпионат Польши. 12-й тур, 20 октября

Ракув – Погонь – 1:0

Гол: Родин, 90+13

Удаление: Родин, 90+14

ВИДЕО. Невероятная драма. Защитник забил два гола после 90+10 и был удален

События матча

90’ +13
ГОЛ ! Мяч забил Матей Родин (Ракув).
65’
Dimitrios Keramitsis (Погонь Щецин) получает красную карточку.
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Погонь Щецин чемпионат Польши по футболу Ракув Ченстохова видео голов и обзор удаление (красная карточка) Владислав Кочергин VAR видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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