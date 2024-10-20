ВИДЕО. Невероятная драма. Защитник забил два гола после 90+10 и был удален
Матей Родин стал героем Ракува в матче против Погони, Кочергин отыграл все 90 минут
20 октября состоялся матч 12-го тура чемпионата Польши между командами Ракув и Погонь.
Поединок прошел на местном стадионе в Ченстохове. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Победу для Ракува на 90+13-й минуте принес защитник Матей Родин, который вышел на поле на 82-й.
Но не все так просто. Родин забил еще раньше – на 90+10-й. Хорватский футболист снял футболку, за что получил желтую карточку.
Однако рефери после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за офсайда, но горчичник остался в силе. И затем Родин снова отличился и снова снял футболку, за что получил уже вторую желтую и был удален с поля.
Украинский хавбек Ракува Владислав Кочергин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.
После 12 туров Ракув занимает второе место с 26 очками в таблице национального первенства. У лидера Леха 28 пунктов. Погонь из Щецина с 19 баллами идет на 6-й позиции.
Чемпионат Польши. 12-й тур, 20 октября
Ракув – Погонь – 1:0
Гол: Родин, 90+13
Удаление: Родин, 90+14
ВИДЕО. Невероятная драма. Защитник забил два гола после 90+10 и был удален
События матча
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