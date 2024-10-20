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Италия
20 октября 2024, 22:46 | Обновлено 20 октября 2024, 22:48
421
3

Итальянский журналист: «Довбик забьет больше голов, чем Лаутаро Мартинес»

Массимо Каллегари ставит на украинца в бомбардирской гонке Серии А

20 октября 2024, 22:46 | Обновлено 20 октября 2024, 22:48
421
3
Итальянский журналист: «Довбик забьет больше голов, чем Лаутаро Мартинес»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимо Каллегари

Известный итальянский журналист Массимо Каллегари спрогнозировал, что украинский форвард Ромы Артем Довбик забьет в этом сезоне в итальянской Серии А больше голов, чем аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес, который стал лучшим бомбардиром чемпионата минувшей кампании.

Такой прогноз был сделан в студии канала Sport Mediaset перед началом сегодняшнего матча между волками и нерадзурри. На вопрос ведущего по поводу того, кто из двух форвардов забьет больше голов этого сезона, Каллегари ответил: «Наверное, Довбик».

Также Массимо попросили спрогнозировать победителя матча между Ромой и Интером. В этом противостоянии журналист избрал команду из Милана.

После первого тайма Рома и Интер играют вничью со счётом 0:0.

В прошлом сезоне Мартинес стал лучшим бомбардиром Серии А с 24 голами, а Довбик – Ла Лиги, также с 24 результативными ударами.

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Артем Довбик Рома Рим Интер Милан Рома - Интер Лаутаро Мартинес Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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saltim
Лаутаро забьет в три раза больше
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+1
Slunkoo
mda mozet bit v drugoj zhizni ..ocen slab Dovbyk v Rome ocen
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0
OKs100
Лаутаро Мартинес никто по сравнению с уровнем игры Довбыка.
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0
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