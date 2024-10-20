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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 21:35 | Обновлено 20 октября 2024, 21:43
88
0

Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Во втором тайме мы были ближе к победе»

Полузащитник «Вереса» прокомментировал ничейный результат игры с «Черноморцем»

20 октября 2024, 21:35 | Обновлено 20 октября 2024, 21:43
88
0
Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Во втором тайме мы были ближе к победе»
ФК Верес. Виталий Дахновский

В матче 10-го тура УПЛ одесский «Черноморец» и ровенский «Верес» расписали ничью со счетом 1:1.

Полузащитник ровенчан Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

— Какие ваши впечатления после игры?
— В принципе, не так уж трагично, но лучше было бы впечатление, если бы мы победили. Нам очень хотелось сегодня победить, но не удалось.

— В первом тайме «Верес» не был похож на себя. Что сказал главный тренер в перерыве, потому что во втором тайме команда вышла более заведенной на борьбу?
— Тренер нас зарядил, указал нам на наши ошибки, сказал, как действовать, потому что «Черноморец» немного по-другому играл. Мы думали, что они будут играть по схеме 4-3-3, 4-2-3-1, а у них бывало и пять защитников, поэтому мы перестроились и начали гораздо лучше играть. Я думаю, во втором тайме мы наверняка были ближе к победе, чем «Черноморец».

— Учитывая, что до этого «Верес» отобрал очки у «Шахтера» и выиграл у «Зари», с вашей точки зрения, ничью с «Черноморцем» можно считать положительным результатом?
— На самом деле, нет разницы, у «Шахтера» мы отобрали очки или у «Черноморца». Мы играем каждый матч на победу, и для нас любая победа – это победа, любая ничья – это ничья.

После 10 туров «Черноморец» занимает 9 место в УПЛ, набрав 11 очков. «Верес» с 10 пунктами находится на 10-й строчке.

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Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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