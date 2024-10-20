Хорошо настроились. Голкипер Вереса рассказал о ничьей с Черноморцем
Богдан Когут поделился впечатлениями от игры в Одессе
В поединке 10-го тура УПЛ «Черноморец» в Одессе разошелся миром с «Вересом» (1:1).
Голкипер и капитан ровенской команды Богдан Когут эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто должен быть больше доволен ничейным итогом:
«Были два разных тайма. До перерыва у нас практически ничего не получалось. Хозяева чаще контролировали мяч, были быстрее на подборах. Хотя вышли они вперед в результате несчастного случая – автогола Евгения Mорозко. Такое бывает в футболе.
Зато во второй 45-минутке ситуация в поле кардинально изменилась. Пошло на пользу настройки в перерыве, все рвались в бой с желанием добиться перелома. Прибавили в скорости, начали более плотно действовать в переходной фазе и перехватили инициативу.
Хотя не исключено, что одесситы специально отошли назад, потому что решили играть по счету. Довольно быстро нам удалось восстановить паритет, а дальше те полумоменты, которые создавали у ворот «Черноморца», не реализовали.
Обидно, потому что в Одессе встречались соседи по турнирной таблице. В таких случаях говорят, что на кону было 6 очков. В конце концов, и гостевая ничья – не самый плохой вариант».
Ровенский «Верес» занимает в УПЛ 10-е место, набрав 10 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сливочных доволен действиями Джуда Беллингема
Горожане переиграли Вулверхэмптон в матче 8-го тура АПЛ благодаря голу Джона Стоунза