Хорошо настроились. Голкипер Вереса рассказал о ничьей с Черноморцем

В поединке 10-го тура УПЛ «Черноморец» в Одессе разошелся миром с «Вересом» (1:1).

Голкипер и капитан ровенской команды Богдан Когут эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто должен быть больше доволен ничейным итогом:

«Были два разных тайма. До перерыва у нас практически ничего не получалось. Хозяева чаще контролировали мяч, были быстрее на подборах. Хотя вышли они вперед в результате несчастного случая – автогола Евгения Mорозко. Такое бывает в футболе.

Зато во второй 45-минутке ситуация в поле кардинально изменилась. Пошло на пользу настройки в перерыве, все рвались в бой с желанием добиться перелома. Прибавили в скорости, начали более плотно действовать в переходной фазе и перехватили инициативу.

Хотя не исключено, что одесситы специально отошли назад, потому что решили играть по счету. Довольно быстро нам удалось восстановить паритет, а дальше те полумоменты, которые создавали у ворот «Черноморца», не реализовали.

Обидно, потому что в Одессе встречались соседи по турнирной таблице. В таких случаях говорят, что на кону было 6 очков. В конце концов, и гостевая ничья – не самый плохой вариант».

Ровенский «Верес» занимает в УПЛ 10-е место, набрав 10 очков.