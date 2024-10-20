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  4. КОБИН: «ЛНЗ — одна из самых агрессивных команд»
Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 21:13 | Обновлено 20 октября 2024, 21:41
292
0

КОБИН: «ЛНЗ — одна из самых агрессивных команд»

Подопечные Василия Кобина уступили в матче 10-го тура

20 октября 2024, 21:13 | Обновлено 20 октября 2024, 21:41
292
0
КОБИН: «ЛНЗ — одна из самых агрессивных команд»
ФК Ингулец. Василий Кобин

Главный тренер петровского «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал поражение своей команды в выездной игре против ЛНЗ (0:2).

«Хочу поздравить ЛНЗ с, возможно, заслуженной победой. Было два разных тайма. В первом тайме наша команда выглядела очень слабо. Мы не делали тех вещей, которые отрабатывали на тренировках. Плюс, мои игроки не смогли справиться с давлением соперника. Во втором тайме дела были уже лучше. Мы могли забивать, могли сравнивать, но не получилось. Можно сказать, что ЛНЗ свои моменты забил, а мы нет.

У нас есть кадровые проблемы. У нас не было центральных нападающих. Более двух месяцев был травмирован Ситалo. Мы стараемся играть и выходить из любой ситуации, но еще нужно понимать, что в других командах тоже есть хорошие игроки. ЛНЗ — одна из самых агрессивных команд.

Мы стараемся выжимать на поле по максимуму. И хотим играть в атакующий футбол, но пока нужно принимать такие реалии», — сказал Кобин.

Напоминаем, что в матче 10-го тура черкасский ЛНЗ обыграл «Ингулец» из Петрово.

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Василий Кобин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Ингулец ЛНЗ - Ингулец
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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