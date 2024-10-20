КАРРАСКО: «Главное, что мы вернулись на родной стадион»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Андрес Карраско прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 10-го тура.

«Это была очень важная игра, так как мы долго были без побед. Главное, что мы вернулись на родной стадион. Видно было, что ребята нервничали первые 5 минут. Хорошо, что нам удалось выиграть. Это то, что делает нас счастливыми.

Что касается новичка Момо? У меня нет к нему претензий. Он очень хорошо вписался в команду. Другое дело, что ему нужно немного больше времени для адаптации, так как он присоединился к нам в сентябре. Он поймёт, что это за лига, и заиграет с охотничьим характером.

Главное, что большинство футболистов залечили свои травмы, и мы уже можем тренироваться с оптимальным составом и готовиться к матчам.

Я доволен, как сыграла команда, ведь мы диктовали игру», – сообщил Карраско.

Напомним, что в матче 10-го тура черкасский ЛНЗ обыграл «Ингулец» из Петрово.