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  4. КАРРАСКО: «Главное, что мы вернулись на родной стадион»
Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 20:55 | Обновлено 20 октября 2024, 21:41
602
0

КАРРАСКО: «Главное, что мы вернулись на родной стадион»

20 октября состоялись матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги

20 октября 2024, 20:55 | Обновлено 20 октября 2024, 21:41
602
0
КАРРАСКО: «Главное, что мы вернулись на родной стадион»
ЛНЗ. Андрес Карраско

Главный тренер черкасского ЛНЗ Андрес Карраско прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 10-го тура.

«Это была очень важная игра, так как мы долго были без побед. Главное, что мы вернулись на родной стадион. Видно было, что ребята нервничали первые 5 минут. Хорошо, что нам удалось выиграть. Это то, что делает нас счастливыми.

Что касается новичка Момо? У меня нет к нему претензий. Он очень хорошо вписался в команду. Другое дело, что ему нужно немного больше времени для адаптации, так как он присоединился к нам в сентябре. Он поймёт, что это за лига, и заиграет с охотничьим характером.

Главное, что большинство футболистов залечили свои травмы, и мы уже можем тренироваться с оптимальным составом и готовиться к матчам.

Я доволен, как сыграла команда, ведь мы диктовали игру», – сообщил Карраско.

Напомним, что в матче 10-го тура черкасский ЛНЗ обыграл «Ингулец» из Петрово.

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Андрес Карраско чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Ингулец ЛНЗ - Ингулец
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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