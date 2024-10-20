Сыграет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на суперматч Рома – Интер
Поединок состоится 20 октября в 21:45 по Киеву, Артем выйдет на поле с первых минут
20 октября состоится матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.
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Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Тренеры объявили стартовые составы на игру. Украинский форвард волков Артем Довбик попал в стартовый состав.
После 8 туров Рома занимает 10-е место в таблице чемпионата Италии с 10 очками. У Интера в активе 14 пунктов и третья позиция.
Стартовые составы на матч Рома – Интер:
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