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Италия
20 октября 2024, 20:51 | Обновлено 20 октября 2024, 20:52
2644
1

Сыграет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на суперматч Рома – Интер

Поединок состоится 20 октября в 21:45 по Киеву, Артем выйдет на поле с первых минут

20 октября 2024, 20:51 | Обновлено 20 октября 2024, 20:52
2644
1
Сыграет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на суперматч Рома – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

20 октября состоится матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Тренеры объявили стартовые составы на игру. Украинский форвард волков Артем Довбик попал в стартовый состав.

После 8 туров Рома занимает 10-е место в таблице чемпионата Италии с 10 очками. У Интера в активе 14 пунктов и третья позиция.

Стартовые составы на матч Рома – Интер:

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Артем Довбик стартовые составы Рома Рим Интер Милан Рома - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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apepa
За сборную не напрягался, посмотрим как за Рому будет играть
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