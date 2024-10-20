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  4. ВИДЕО. Форвард с одного касания забил супергол в ворота Аякса с центра поля
Чемпионат Нидерландов
Хераклес
20.10.2024 15:30 – FT 3 : 4
Аякс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
20 октября 2024, 21:19 | Обновлено 20 октября 2024, 21:20
982
0

ВИДЕО. Форвард с одного касания забил супергол в ворота Аякса с центра поля

Марио Энгельс из клуба Хераклес шокировал вратаря соперников

20 октября 2024, 21:19 | Обновлено 20 октября 2024, 21:20
982
0
ВИДЕО. Форвард с одного касания забил супергол в ворота Аякса с центра поля
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Нидерландов между командами Хераклес и Аякс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Асито Стэдиум в Алмело. Игра завершилась победой гостей со счетом 4:3.

Героем поединка стал не автор дубля в составе Аякса Ваут Вегхорст, а некий Марио Энгельс, который забил потрясающий мяч для хозяев.

На 28-й минуте немецкий форвард в одно касание пробил с центра поля и шокировал вратаря соперников, оформив великолепный мяч.

Сейчас Аякс располагается на 3-м месте в таблице чемпионата Нидерландов с 16 очками. У Хераклеса 9 пунктов и 14-я позиция.

Чемпионат Нидерландов 2024/25. 9-й тур, 20 октября

Хераклес – Аякс – 3:4

Голы: Куленович, 12, Энгельс, 28 – Классен, 25, Траоре, 34, Вегхорст, 63, 83 (пен.)

ВИДЕО. Форвард с одного касания забил супергол в ворота Аякса с центра поля

События матча

84’
Brian De Keersmaecker (Хераклес) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Ваутер Вегхорст (Аякс).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Куленович (Хераклес).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Аякс).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Аякс).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Энгельс (Хераклес).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Аякс).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Куленович (Хераклес).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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