20 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Нидерландов между командами Хераклес и Аякс.

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Поединок прошел на стадионе Асито Стэдиум в Алмело. Игра завершилась победой гостей со счетом 4:3.

Героем поединка стал не автор дубля в составе Аякса Ваут Вегхорст, а некий Марио Энгельс, который забил потрясающий мяч для хозяев.

На 28-й минуте немецкий форвард в одно касание пробил с центра поля и шокировал вратаря соперников, оформив великолепный мяч.

Сейчас Аякс располагается на 3-м месте в таблице чемпионата Нидерландов с 16 очками. У Хераклеса 9 пунктов и 14-я позиция.

Чемпионат Нидерландов 2024/25. 9-й тур, 20 октября

Хераклес – Аякс – 3:4

Голы: Куленович, 12, Энгельс, 28 – Классен, 25, Траоре, 34, Вегхорст, 63, 83 (пен.)

ВИДЕО. Форвард с одного касания забил супергол в ворота Аякса с центра поля