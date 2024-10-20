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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 20:25 | Обновлено 20 октября 2024, 21:46
293
0

БАБИЧ: «Верес – очень непростая команда»

Одесская команда не удержала победный счет

20 октября 2024, 20:25 | Обновлено 20 октября 2024, 21:46
293
0
БАБИЧ: «Верес – очень непростая команда»
НК Верес. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал ничейный результат в домашнем матче против «Вереса» (1:1).

«Это ничья с прямыми конкурентами по турнирной таблице. Конечно, мы хотели победить, но понимаем свои ошибки. Во втором тайме мы много проигрывали борьбу. Наверное, перенервничали. Будем анализировать, чтобы исправлять эти недочеты.

Замена Кисиля? Получив желтую карточку, мы боялись, что он получит вторую. По игре замечаний нет, но с эмоциями он не справился.

Считаю ничью закономерным результатом. «Верес» – очень непростая команда. Сейчас для нас важно набирать очки», – прокомментировал Бабич.

Напомним, что в матче 10-го тура ровенский «Верес» разошелся миром с «Черноморцем».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Бабич Черноморец Одесса Верес Ровно Черноморец - Верес
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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