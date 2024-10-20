БАБИЧ: «Верес – очень непростая команда»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал ничейный результат в домашнем матче против «Вереса» (1:1).

«Это ничья с прямыми конкурентами по турнирной таблице. Конечно, мы хотели победить, но понимаем свои ошибки. Во втором тайме мы много проигрывали борьбу. Наверное, перенервничали. Будем анализировать, чтобы исправлять эти недочеты.

Замена Кисиля? Получив желтую карточку, мы боялись, что он получит вторую. По игре замечаний нет, но с эмоциями он не справился.

Считаю ничью закономерным результатом. «Верес» – очень непростая команда. Сейчас для нас важно набирать очки», – прокомментировал Бабич.

Напомним, что в матче 10-го тура ровенский «Верес» разошелся миром с «Черноморцем».