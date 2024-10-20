20 октября проходит матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Челси.

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Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

На 51-й минуте Кертис Джонс снова вывел мерсисайдцев вперед после того, как Николас Джексон сравнял на 48-й.

Ассист на Джонса отдал Мохамед Салах. Египтянин в этой игре также оформил первый гол для хозяев.

❗️ ВИДЕО. Ассист Салаха. Как Ливерпуль снова вышел вперед в матче против Челси