ВИДЕО. Ассист Салаха. Как Ливерпуль снова вышел вперед в матче против Челси
Мохамед отдал голевой пас на Кертиса Джонса, который отличился на 54-й минуте
20 октября проходит матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Челси.
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Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
На 51-й минуте Кертис Джонс снова вывел мерсисайдцев вперед после того, как Николас Джексон сравнял на 48-й.
Ассист на Джонса отдал Мохамед Салах. Египтянин в этой игре также оформил первый гол для хозяев.
❗️ ВИДЕО. Ассист Салаха. Как Ливерпуль снова вышел вперед в матче против Челси
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