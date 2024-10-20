20 октября проходит матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Челси.

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Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Счет на 29-й минуте открыл звездный вингер мерсисайдцев Мохамед Салах. Египтянин реализовал пенальти.

11-метровый для хозяев заработал Диогу Жота. На португальском форварде сфолил Леви Колуилл. Жота не сумел продолжить игру, его заменили на Дарвина Нуньеса.

❗️ ВИДЕО. Салах реализовал пенальти и вывел Ливерпуль вперед в матче с Челси