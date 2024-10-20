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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 18:50 | Обновлено 20 октября 2024, 18:59
187
0

ПУТРЯ: «Было предчувствие, что будет результат»

В рамках 10-го тура ЛНЗ победил Ингулец

20 октября 2024, 18:50 | Обновлено 20 октября 2024, 18:59
187
0
ПУТРЯ: «Было предчувствие, что будет результат»
ЛНЗ. Илья Путря

26-летний полузащитник черкасского ЛНЗ Илья Путря прокомментировал два забитых мяча в ворота «Ингульца».

«Было предчувствие, что будет результат. Для меня это был сложный месяц в индивидуальном плане. Эта победа очень важна для нас. Для команды это был очень трудный месяц без побед, и это главное. Также очень здорово, что мы вернулись на родной стадион и смогли подарить болельщикам приятные эмоции», – прокомментировал Путря.

Черкасский ЛНЗ, 20-го октября, победил в рамках 10-го тура Премьер-лиги Украины «Ингулец», а Илья Путря в этом матче отметился дублем.

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Илья Путря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец ЛНЗ - Ингулец
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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