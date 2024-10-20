ПУТРЯ: «Было предчувствие, что будет результат»

26-летний полузащитник черкасского ЛНЗ Илья Путря прокомментировал два забитых мяча в ворота «Ингульца».

«Было предчувствие, что будет результат. Для меня это был сложный месяц в индивидуальном плане. Эта победа очень важна для нас. Для команды это был очень трудный месяц без побед, и это главное. Также очень здорово, что мы вернулись на родной стадион и смогли подарить болельщикам приятные эмоции», – прокомментировал Путря.

Черкасский ЛНЗ, 20-го октября, победил в рамках 10-го тура Премьер-лиги Украины «Ингулец», а Илья Путря в этом матче отметился дублем.