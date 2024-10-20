Ингулец впервые не реализовал пенальти в УПЛ

В матче с ЛНЗ (0:2) «Ингулец» впервые не реализовал 11-метровый в элитном дивизионе - удар Максима Мельничука парировал Евгений Кучеренко. Стартовая пенальтийская серия красно-желтых составила 12 голов. Чтобы побить рекорд УПЛ, принадлежащий «Харькову», петровцам не хватило всего одного точного удара с «точки».

К слову, впервые не смогли забить с 11-метровой отметки и «сиреневые», ранее реализовавшие 4 пенальти кряду.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые серии реализованных пенальти