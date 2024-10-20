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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 18:28 | Обновлено 20 октября 2024, 18:39
51
0

Ингулец впервые не реализовал пенальти в УПЛ

Стартовая серия красно-желтых составила 12 точных ударов с «точки»

20 октября 2024, 18:28 | Обновлено 20 октября 2024, 18:39
51
0
Ингулец впервые не реализовал пенальти в УПЛ
УПЛ

В матче с ЛНЗ (0:2) «Ингулец» впервые не реализовал 11-метровый в элитном дивизионе - удар Максима Мельничука парировал Евгений Кучеренко. Стартовая пенальтийская серия красно-желтых составила 12 голов. Чтобы побить рекорд УПЛ, принадлежащий «Харькову», петровцам не хватило всего одного точного удара с «точки».

К слову, впервые не смогли забить с 11-метровой отметки и «сиреневые», ранее реализовавшие 4 пенальти кряду.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые серии реализованных пенальти

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Кто не забил

Соперник

Счет

12

Харьков

23.07.2005

02.05.2008

Андерсон РИБЕЙРУ

Металлист (г)

0:2

12

Ингулец

03.10.2020

20.10.2024

Максим МЕЛЬНИЧУК

ЛНЗ (г)

0:2

10

Днепр

27.03.1992

22.08.1993

Сергей БЕЖЕНАР

Верес (г)

1:2

10

Днепр-1

20.09.2019

24.04.2021

Артем ДОВБИК

Минай (д)

3:0

8

Таврия

07.03.1992

20.06.1993

Толят ШЕЙХАМЕТОВ

Заря (г)

1:2

8

Буковина

29.04.1992

05.06.1994

Виктор ОЛЕЙНИК

Карпаты (д)

3:2

8

Александрия

15.07.2001

05.12.2015

Андрей ЗАПОРОЖАН

Говерла (г)

2:1

7

Звезда

29.07.1995

19.10.1995

Александр МИЗЕНКО

Шахтер (д)

0:1

7

Николаев

03.06.1992

27.04.1996

Владимир ПОНОМАРЕНКО

Днепр (д)

0:2

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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