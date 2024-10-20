Ингулец впервые не реализовал пенальти в УПЛ
Стартовая серия красно-желтых составила 12 точных ударов с «точки»
В матче с ЛНЗ (0:2) «Ингулец» впервые не реализовал 11-метровый в элитном дивизионе - удар Максима Мельничука парировал Евгений Кучеренко. Стартовая пенальтийская серия красно-желтых составила 12 голов. Чтобы побить рекорд УПЛ, принадлежащий «Харькову», петровцам не хватило всего одного точного удара с «точки».
К слову, впервые не смогли забить с 11-метровой отметки и «сиреневые», ранее реализовавшие 4 пенальти кряду.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные стартовые серии реализованных пенальти
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Кто не забил
|
Соперник
|
Счет
|
12
|
Харьков
|
23.07.2005
|
02.05.2008
|
Андерсон РИБЕЙРУ
|
Металлист (г)
|
0:2
|
12
|
Ингулец
|
03.10.2020
|
20.10.2024
|
Максим МЕЛЬНИЧУК
|
ЛНЗ (г)
|
0:2
|
10
|
Днепр
|
27.03.1992
|
22.08.1993
|
Сергей БЕЖЕНАР
|
Верес (г)
|
1:2
|
10
|
Днепр-1
|
20.09.2019
|
24.04.2021
|
Артем ДОВБИК
|
Минай (д)
|
3:0
|
8
|
Таврия
|
07.03.1992
|
20.06.1993
|
Толят ШЕЙХАМЕТОВ
|
Заря (г)
|
1:2
|
8
|
Буковина
|
29.04.1992
|
05.06.1994
|
Виктор ОЛЕЙНИК
|
Карпаты (д)
|
3:2
|
8
|
Александрия
|
15.07.2001
|
05.12.2015
|
Андрей ЗАПОРОЖАН
|
Говерла (г)
|
2:1
|
7
|
Звезда
|
29.07.1995
|
19.10.1995
|
Александр МИЗЕНКО
|
Шахтер (д)
|
0:1
|
7
|
Николаев
|
03.06.1992
|
27.04.1996
|
Владимир ПОНОМАРЕНКО
|
Днепр (д)
|
0:2
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