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  4. ТРАОРЕ: «Я видел так много во время войны, поэтому люди приходят ко мне…»
Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 16:51 |
418
0

ТРАОРЕ: «Я видел так много во время войны, поэтому люди приходят ко мне…»

Буркинийский форвард «Шахтера» объяснил, почему стал единственным легионером, который остался

20 октября 2024, 16:51 |
418
0
ТРАОРЕ: «Я видел так много во время войны, поэтому люди приходят ко мне…»
shakhtar.com. Лассина Траоре

Центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре пообщался с иностранными журналистами, рассказав им о причинах своего желания остаться в команде даже после того, как в феврале 2022-го россия начала полномасштабное вторжение, когда все легионеры, кроме буркинийца, покинули стан «горняков».

«Перед российским вторжением я был травмирован в течение четырех или пяти месяцев. Клуб сделал все возможное, чтобы я снова был в форме, несмотря на то, что должно было произойти. Я хотел помочь им, как они помогли мне. У меня были незаконченные дела – они тоже были в трудном положении».

«Сейчас это становится чем-то нормальным, но ситуация все еще ужасная, с сиренами [воздушной тревоги], которые звучат все время. В худшие времена они звучали по шесть раз в день».

«У нас везде есть бункеры. В отеле, где мы живем, на нашей тренировочной базе и на всех стадионах, на которых мы играем. Сейчас стало легче, чем два года назад, но не намного. Мы часто находимся в дороге. В некоторых городах сирена может срабатывать два или три раза за игру, из-за чего матчи длятся по четыре или пять часов. Иногда игры даже откладываются. Вам просто нужно есть, пить, продолжать двигаться в бункере, чтобы быть готовыми к возобновлению игры. Мы говорим по телефону со своими семьями, что у нас все в порядке. Все нервничают, постоянно».

«Я был единственный [кто не покинул «Шахтер»]. Все иностранцы уехали. Я завожу друзей, где бы я не оказался, это у меня в крови. Я много переезжал с самого детства, так что мне пришлось. Это помогло мне и здесь. Я знаю, как общаться с людьми, даже если мы не говорим на одном языке. Я подружился с [капитаном Тарасом] Степаненко, [Михаилом] Мудриком и некоторыми другими еще до войны, так что через них я мог общаться с остальными».

«У меня теперь особая связь с этим местом, после того, как мы прошли вместе через все это. Это семья. От спортивного директора Дарио Срны, который потрясающий парень, у меня с ним особые отношения, и до самого низа. Все меня здесь любят, и я люблю их, до самого последнего парня».

«Этот «Шахтер» начинает снова напоминать старые времена, бразильцы в команде, как в старом «Шахтере». Одна из причин, по которой я остался, – это желание дать другим ребятам, которые ушли в аренду, некоторую уверенность в том, что у них все еще может быть будущее здесь. Когда они видят здесь парня из Буркина-Фасо, они думают, что это возможно и для них».

«Я видел так много во время этой войны, поэтому люди приходят ко мне, чтобы задать так много вопросов. Этот опыт не был хорошим, чтобы пережить, его… Если война скоро закончится, мы сможем сказать, что мы все еще здесь, стойкие, несмотря ни на что. Я так этим горжусь. Каждый раз, когда я уезжаю в сборную, даже сейчас, я не могу дождаться возвращения. Это нечто особенное, особое место», – сказал Траоре.

Напомним, Лассиона Траоре перешел в «Шахтер» из «Аякса» летом 2021 года за 10 миллионов евро. В текущем сезоне буркиниец провел 10 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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Лассина Траоре Шахтер Донецк российско-украинская война легионеры
Алексей Сливченко Источник: inews.co.uk
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