Эмполи – Наполи – 0:1. Пенальти от Хвичи. Видео голов и обзор матча.
20 октября матч между этими командами открыл игровой день в Италии
20 октября в матче 8-го тура Серии А встречались Эмполи и Наполи.
Неаполитанцы перед матчем были фаворитом игры, но на футбольном поле команды показали интересный, содержательный футбол. Более того, футболисты Эмполи создали больше голевых моментов, чем игроки Наполи. Однако в первом тайме голов зрители не увидели.
Во втором тайме гости активизировались. На 63-й минуте главный арбитр матча, воспользовавшись подсказкой ассистентов VAR, назначил пенальти в ворота Эмполи. Хвича Кварацхелия реализовал одиннадцатиметровый – 0:1.
Если вернуться к статистике, то у Наполи за 90 минут был всего 1 удар в створ ворот. Но это не помешало подопечным Антонио Конте отпраздновать победу.
Серия А. 20 октября. 8-й тур
Эмполи – Наполи – 0:1
Гол: Кварацхелия, 63 (пенальти)
События матча
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