Эмполи – Наполи – 0:1. Пенальти от Хвичи. Видео голов и обзор матча.

20 октября в матче 8-го тура Серии А встречались Эмполи и Наполи.

Неаполитанцы перед матчем были фаворитом игры, но на футбольном поле команды показали интересный, содержательный футбол. Более того, футболисты Эмполи создали больше голевых моментов, чем игроки Наполи. Однако в первом тайме голов зрители не увидели.

Во втором тайме гости активизировались. На 63-й минуте главный арбитр матча, воспользовавшись подсказкой ассистентов VAR, назначил пенальти в ворота Эмполи. Хвича Кварацхелия реализовал одиннадцатиметровый – 0:1.

Если вернуться к статистике, то у Наполи за 90 минут был всего 1 удар в створ ворот. Но это не помешало подопечным Антонио Конте отпраздновать победу.

Серия А. 20 октября. 8-й тур

Эмполи – Наполи – 0:1

Гол: Кварацхелия, 63 (пенальти)