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  4. Эмполи – Наполи – 0:1. Пенальти от Хвичи. Видео голов и обзор матча.
Чемпионат Италии
Эмполи
20.10.2024 13:30 – FT 0 : 1
Наполи
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Италия
20 октября 2024, 16:02 | Обновлено 20 октября 2024, 16:43
186
0

Эмполи – Наполи – 0:1. Пенальти от Хвичи. Видео голов и обзор матча.

20 октября матч между этими командами открыл игровой день в Италии

20 октября 2024, 16:02 | Обновлено 20 октября 2024, 16:43
186
0
Эмполи – Наполи – 0:1. Пенальти от Хвичи. Видео голов и обзор матча.
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября в матче 8-го тура Серии А встречались Эмполи и Наполи.

Неаполитанцы перед матчем были фаворитом игры, но на футбольном поле команды показали интересный, содержательный футбол. Более того, футболисты Эмполи создали больше голевых моментов, чем игроки Наполи. Однако в первом тайме голов зрители не увидели.

Во втором тайме гости активизировались. На 63-й минуте главный арбитр матча, воспользовавшись подсказкой ассистентов VAR, назначил пенальти в ворота Эмполи. Хвича Кварацхелия реализовал одиннадцатиметровый – 0:1.

Если вернуться к статистике, то у Наполи за 90 минут был всего 1 удар в створ ворот. Но это не помешало подопечным Антонио Конте отпраздновать победу.

Серия А. 20 октября. 8-й тур

Эмполи – Наполи – 0:1

Гол: Кварацхелия, 63 (пенальти)

События матча

63’
ГОЛ ! С пенальти забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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