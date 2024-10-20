«Что может быть лучше?» Голодюк оценил новый контракт Лунина в Реале

Главный тренер юношеской команды «Карпат» Олег Голодюк высказался о ситуации украинского вратаря Андрея Лунина в мадридском «Реале».

– Андрей Лунин подписал новый шестилетний контракт с «Реалом». Быть частью лучшего клуба мира важнее стабильной игровой практики?

– Да у Лунина сейчас и практика есть. Что может быть лучше? Мне нравится его психология и уверенность. Он вообще не боится конкуренции с одним из лучших вратарей мира Тибо Куртуа. И когда у него появляется шанс, он всегда использует его почти идеально.

– Если Лунин переживет Куртуа в «Реале», то не считаете ли вы, что мадридцы для поддержания статуса снова купят вратаря за 50+ миллионов и украинец окажется в тени?

– Я верю, что «Реал», видя его ежедневную работу на тренировках и уверенную игру, просто не будет иметь морального права приглашать кого-то другого за невероятные деньги. Тем более, уверен, что это будет голкипер, не сильнее Лунина.