Украинский тренер назвал условие, при котором Цыганков был бы в топ-клубе

Главный тренер юношеской команды «Карпат» Олег Голодюк высказался об украинском вингере каталонской «Жироны» Викторе Цыганкове:

«Могу сказать, что для «Жироны» вообще было подарком получить Цыганкова из «Динамо» за пять миллионов евро. Этот игрок стоит гораздо больше. Единственное, что ему мешает, это травмы. Это нужно признавать, к сожалению.

Как только он наберет шикарную форму – сразу выпадает на длительный период времени. Потом нужно все начинать сначала. Я знаю, как это трудно психологически, ведь и сам был травматичным игроком. Если бы ему немного здоровья, он бы уже был в топ-клубе – это 100%».