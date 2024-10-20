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Испания
20 октября 2024, 14:08 | Обновлено 20 октября 2024, 14:09
968
0

Украинский тренер назвал условие, при котором Цыганков был бы в топ-клубе

Олег Голодюк считает, что Виктору Цыганкову сильно мешают травмы

20 октября 2024, 14:08 | Обновлено 20 октября 2024, 14:09
968
0
Украинский тренер назвал условие, при котором Цыганков был бы в топ-клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Главный тренер юношеской команды «Карпат» Олег Голодюк высказался об украинском вингере каталонской «Жироны» Викторе Цыганкове:

«Могу сказать, что для «Жироны» вообще было подарком получить Цыганкова из «Динамо» за пять миллионов евро. Этот игрок стоит гораздо больше. Единственное, что ему мешает, это травмы. Это нужно признавать, к сожалению.

Как только он наберет шикарную форму – сразу выпадает на длительный период времени. Потом нужно все начинать сначала. Я знаю, как это трудно психологически, ведь и сам был травматичным игроком. Если бы ему немного здоровья, он бы уже был в топ-клубе – это 100%».

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Олег Голодюк Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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