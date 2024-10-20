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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 13:57 |
98
1

Клубный лазарет Черноморца уменьшился втрое

Кадровые проблемы одесской команды больше не являются критическими

20 октября 2024, 13:57 |
98
1
Клубный лазарет Черноморца уменьшился втрое
ФК Шахтер. Иван Петряк

Если еще до перерыва в чемпионате УПЛ, вызванного матчами сборной Украины, в клубном лазарете «Черноморца» было шесть человек, то теперь их стало значительно меньше.

Как стало известно из источников Sport.ua, вслед за Иваном Петряком, Артуром Рудько и боснийцем Владимиром Арсичем в строй вернулся словенский легионер Йон Шпорн. Он находился на больничном больше месяца, пропустив четыре матча одесской команды. На этого игрока, который уже второй сезон подряд входит в число ключевых в составе «моряков», серьезно рассчитывает главный тренер Александр Бабич.

Между тем вне игры из-за проблем со здоровьем находятся двое футболистов – Артем Присяжнюк и бразилец Жоао Нето. Первый продолжает процесс восстановления после травмы крестообразной связки, а второй пока передвигается с помощью костылей.

Сегодня «Черноморец» сыграет очередной матч чемпионата. В рамках 10-го тура «моряки» встретятся на своем поле с ровенским «Вересом». Одесситы занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Верес» расположился на 12-й позиции, имея в активе 9 пунктов.

Ранее мы сообщали, что появился прогноз и анонс на матч чемпионата Украины между «Черноморцем» и «Вересом».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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CheMP
ну всё,кабзда Вересу...
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