«Переход в Рому – это...» Голодюк поделился мыслями о Довбике
Главный тренер юношеской команды «Карпат» хочет, чтобы Артем забил минимум 15 голов за сезон
Главный тренер юношеской команды «Карпат» Олег Голодюк поделился мыслями об украинском нападающем римской «Ромы» Артеме Довбике.
– Артем Довбик не поторопился с трансфером в «Рому»? Возможно, следовало дождаться более статусного предложения?
– Не думаю, что из «Ромы» Довбик не сможет еще пойти на повышение. Италия, как я считаю, максимально комфортный чемпионат. Он не закрытый, там все команды стараются играть в футбол. Переход в «Рому» – это шаг вперед для него. Не факт, что Довбик смог бы вписаться в «Атлетико», куда его сватали. Там ему было бы тяжеловато. Поэтому понимаю его выбор в пользу «Ромы». Не в курсе, какая ситуация у него была с «Атлетико», но знаю, что ему лично звонили президент и тренер «Ромы» и выражали свою заинтересованность. Это играет очень большую роль.
– Как вам выступления Довбика за «Рому»?
– О Довбике только положительные впечатления. Конечно, бывают разные матчи, но форварда такого типа в нашем футболе давно не было. Знаю из разговоров с нашими общими знакомыми, что он профессионал и постоянно работает над собой, поэтому предвижу его дальнейший рост.
– Сколько голов в этом сезоне забьет Довбик?
– Хотелось бы минимум 15.
В 9 матчах за «Рому» Артем Довбик забил 4 гола и отдал 1 ассист.
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