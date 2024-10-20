«Переход в Рому – это...» Голодюк поделился мыслями о Довбике

Главный тренер юношеской команды «Карпат» Олег Голодюк поделился мыслями об украинском нападающем римской «Ромы» Артеме Довбике.

– Артем Довбик не поторопился с трансфером в «Рому»? Возможно, следовало дождаться более статусного предложения?

– Не думаю, что из «Ромы» Довбик не сможет еще пойти на повышение. Италия, как я считаю, максимально комфортный чемпионат. Он не закрытый, там все команды стараются играть в футбол. Переход в «Рому» – это шаг вперед для него. Не факт, что Довбик смог бы вписаться в «Атлетико», куда его сватали. Там ему было бы тяжеловато. Поэтому понимаю его выбор в пользу «Ромы». Не в курсе, какая ситуация у него была с «Атлетико», но знаю, что ему лично звонили президент и тренер «Ромы» и выражали свою заинтересованность. Это играет очень большую роль.

– Как вам выступления Довбика за «Рому»?

– О Довбике только положительные впечатления. Конечно, бывают разные матчи, но форварда такого типа в нашем футболе давно не было. Знаю из разговоров с нашими общими знакомыми, что он профессионал и постоянно работает над собой, поэтому предвижу его дальнейший рост.

– Сколько голов в этом сезоне забьет Довбик?

– Хотелось бы минимум 15.

В 9 матчах за «Рому» Артем Довбик забил 4 гола и отдал 1 ассист.