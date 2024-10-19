Тренер Ромы рассказал о ситуации Довбика перед дерби с Интером

Тренер «Ромы» Иван Юрич рассказал, что лидеры команды Артем Довбик и Пауло Дибала имели проблемы, но оба смогут в воскресенье выйти на матч чемпионата Италии против «Интера».

«Довбик вернулся из сборной с небольшим дискомфортом, но очень хорошо восстанавливается. У него все хорошо. Аналогичная ситуация с Дибалой, Пауло восстановился и работает».

«Мы продолжим наблюдать за их состоянием, но они готовы на 100%», – сказал Юрич.

Довбик забил 4 гола в девяти матчах сезона. «Рома» идет на 9-й позиции с 10 очками, у «Интера» 14 пунктов и второе место.