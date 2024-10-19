Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Ромы рассказал о ситуации Довбика перед дерби с Интером
Италия
19 октября 2024, 15:45 |
845
0

Тренер Ромы рассказал о ситуации Довбика перед дерби с Интером

Артем и Пауло Дибала готовы играть

19 октября 2024, 15:45 |
845
0
Тренер Ромы рассказал о ситуации Довбика перед дерби с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Тренер «Ромы» Иван Юрич рассказал, что лидеры команды Артем Довбик и Пауло Дибала имели проблемы, но оба смогут в воскресенье выйти на матч чемпионата Италии против «Интера».

«Довбик вернулся из сборной с небольшим дискомфортом, но очень хорошо восстанавливается. У него все хорошо. Аналогичная ситуация с Дибалой, Пауло восстановился и работает».

«Мы продолжим наблюдать за их состоянием, но они готовы на 100%», – сказал Юрич.

Довбик забил 4 гола в девяти матчах сезона. «Рома» идет на 9-й позиции с 10 очками, у «Интера» 14 пунктов и второе место.

По теме:
В Испании назвали проблему Довбика в Серии А и оценили его будущее
Амантино МАНСИНИ: «Довбик должен много забивать»
Иван ГЕЦКО: «Особенно разозлила замена Довбика на Яремчука»
Пауло Дибала Артем Довбик Иван Юрич Рома Рим Интер Милан Рома - Интер
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Футбол | 18 октября 2024, 23:59 3
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й

Арбитр матча между «Колосом» и «Шахтарем» обратился к помощи VAR

Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде
Теннис | 19 октября 2024, 08:11 5
Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде
Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде

Людмила на Итоговом турнире в Эр-Рияде выступит вместе с Аленой Остапенко

Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Футбол | 19.10.2024, 07:10
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Сельта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 19.10.2024, 15:39
Сельта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Футбол | 19.10.2024, 07:54
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
18.10.2024, 07:10
Бокс
Перчатки, которые оставили вмятину на лице боксера, проверят в Британии
Перчатки, которые оставили вмятину на лице боксера, проверят в Британии
18.10.2024, 12:32
Бокс
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
17.10.2024, 23:15 17
Футбол
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
18.10.2024, 08:47 3
Бокс
Винисиус Жуниор изменил футбол. ФИФА приняла революционное решение
Винисиус Жуниор изменил футбол. ФИФА приняла революционное решение
17.10.2024, 18:35 7
Футбол
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
«Если снова проиграет...» Фроч оценил будущее Фьюри после реванша с Усиком
18.10.2024, 13:58
Бокс
Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
17.10.2024, 20:07
Футбол
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем