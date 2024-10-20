Ванат, сделав дубль в матче с Оболонью, отметил двойной юбилей

Владислав Ванат провел 100-й матч на клубном уровне. 77 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 22 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины. 82 раза Владислав выходил на поле за «Динамо» и 18 – за «Черноморец». Юбилей Ванат отметил вторым дублем в УПЛ. Причем первый его гол стал 100-м для динамовцев под руководством Александра Шовковского (ЧУ – 87, ЕК – 13), а второй – 35-м в клубной карьере самого форварда (ЧУ – 32, ЕК – 3).

К слову, юбилейными оказались и три других гола игроков киевлян. Александр Караваев забил 45-й мяч в рядах украинских клубов (ЧУ – 33, КУ – 5, ЕК – 7), Владимир Бражко – 15-й в УПЛ, а Николай Шапаренко – 20-й в ЧУ за «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ