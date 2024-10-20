Де Йонг забивает. ПСВ одерживает 9-ю подряд победу в чемпионате
19 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Нидерландов
19 октября в чемпионате Нидерландов были сыграны матчи 9-го тура.
Центральной игрой дня стала встреча между АЗ Алкмаар и ПСВ. Хозяева поля уже на 10-й минуте остались в меньшинстве: Давид Вольф совершил опасный подкат, за что получил прямую красную карточку.
Игроки ПСВ сразу же начали пользоваться численным преимуществом. Сначала ветеран Люк де Йонг отозвался на подачу партнера, а затем Ноа Ланг реализовал добивание в штрафной площадке «АЗ». Обеспечив себе комфортное преимущество, игроки ПСВ спокойно контролировали ход игры. Хозяева смогли забить гол престижа на 90-й минуте – его автором стал Дензо Кассиус.
Ередивизи. 19 октября. 9-й тур
«Спарта Роттердам» – «Алмере Сити» – 2:2
Голы: Негли, 49, Клемент, 55 – Робино, 8, Рейт, 10.
«АЗ Алкмаар» – «ПСВ» – 1:2
Голы: Кассиус, 90 – де Йонг, 15, Ланг, 22.
«Валвейк» – «Твенте» – 2:2
Голы: Маргарет, 23, ван дер Ватер, 47 – Стейн, 11, Эйтинг, 90+1.
«Неймеген» – «Херенвен» – 3:0
Голы: ван Крой, 3, Нейтинг, 53, ван Крой, 65.
«Гоу Эхед Иглс» – «Фейеноорд» – 1:5
Голы: Эдвардсен, 81 – Осман, 15, Миламбо, 22, Тимбер, 44, Уэда, 58, Карранса, 77.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|9
|9
|0
|0
|29 - 6
|27
|2
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|14 - 8
|19
|3
|Фейеноорд
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|4
|АЗ Алкмаар
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|5
|Твенте
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|6
|Аякс
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|7
|Гоу Эхед Иглс
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|8
|Виллем-II
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9
|Спарта Роттердам
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|10
|Фортуна Ситтард
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|11
|НЕК Неймеген
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|12
|Гронинген
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|13
|Хераклес
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14
|НАК Бреда
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|15
|Зволле
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16
|Херенвен
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|17
|Алмере Сити
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
|18
|РКК Валвейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ольденбург/Гель 2 выбил Васбек в 1/8 финала регионального Кубка Фленса в серии пенальти
Портал 90min выделил Родри