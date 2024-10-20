Де Йонг забивает. ПСВ одерживает 9-ю подряд победу в чемпионате

19 октября в чемпионате Нидерландов были сыграны матчи 9-го тура.

Центральной игрой дня стала встреча между АЗ Алкмаар и ПСВ. Хозяева поля уже на 10-й минуте остались в меньшинстве: Давид Вольф совершил опасный подкат, за что получил прямую красную карточку.

Игроки ПСВ сразу же начали пользоваться численным преимуществом. Сначала ветеран Люк де Йонг отозвался на подачу партнера, а затем Ноа Ланг реализовал добивание в штрафной площадке «АЗ». Обеспечив себе комфортное преимущество, игроки ПСВ спокойно контролировали ход игры. Хозяева смогли забить гол престижа на 90-й минуте – его автором стал Дензо Кассиус.

Ередивизи. 19 октября. 9-й тур

«Спарта Роттердам» – «Алмере Сити» – 2:2

Голы: Негли, 49, Клемент, 55 – Робино, 8, Рейт, 10.

«АЗ Алкмаар» – «ПСВ» – 1:2

Голы: Кассиус, 90 – де Йонг, 15, Ланг, 22.

«Валвейк» – «Твенте» – 2:2

Голы: Маргарет, 23, ван дер Ватер, 47 – Стейн, 11, Эйтинг, 90+1.

«Неймеген» – «Херенвен» – 3:0

Голы: ван Крой, 3, Нейтинг, 53, ван Крой, 65.

«Гоу Эхед Иглс» – «Фейеноорд» – 1:5

Голы: Эдвардсен, 81 – Осман, 15, Миламбо, 22, Тимбер, 44, Уэда, 58, Карранса, 77.