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Чемпионат Нидерландов
АЗ Алкмаар
19.10.2024 19:45 – FT 1 : 2
ПСВ Эйндховен
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Нидерланды
20 октября 2024, 07:06 | Обновлено 20 октября 2024, 07:10
115
0

Де Йонг забивает. ПСВ одерживает 9-ю подряд победу в чемпионате

19 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Нидерландов

20 октября 2024, 07:06 | Обновлено 20 октября 2024, 07:10
115
0
Де Йонг забивает. ПСВ одерживает 9-ю подряд победу в чемпионате
psv.nl

19 октября в чемпионате Нидерландов были сыграны матчи 9-го тура.

Центральной игрой дня стала встреча между АЗ Алкмаар и ПСВ. Хозяева поля уже на 10-й минуте остались в меньшинстве: Давид Вольф совершил опасный подкат, за что получил прямую красную карточку.

Игроки ПСВ сразу же начали пользоваться численным преимуществом. Сначала ветеран Люк де Йонг отозвался на подачу партнера, а затем Ноа Ланг реализовал добивание в штрафной площадке «АЗ». Обеспечив себе комфортное преимущество, игроки ПСВ спокойно контролировали ход игры. Хозяева смогли забить гол престижа на 90-й минуте – его автором стал Дензо Кассиус.

Ередивизи. 19 октября. 9-й тур

«Спарта Роттердам»«Алмере Сити» – 2:2

Голы: Негли, 49, Клемент, 55 – Робино, 8, Рейт, 10.

«АЗ Алкмаар»«ПСВ» – 1:2

Голы: Кассиус, 90 – де Йонг, 15, Ланг, 22.

«Валвейк» – «Твенте» – 2:2

Голы: Маргарет, 23, ван дер Ватер, 47 – Стейн, 11, Эйтинг, 90+1.

«Неймеген»«Херенвен» – 3:0

Голы: ван Крой, 3, Нейтинг, 53, ван Крой, 65.

«Гоу Эхед Иглс» – «Фейеноорд» – 1:5

Голы: Эдвардсен, 81 – Осман, 15, Миламбо, 22, Тимбер, 44, Уэда, 58, Карранса, 77.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 9 9 0 0 29 - 6 27
2 Утрехт 7 6 1 0 14 - 8 19
3 Фейеноорд 8 4 4 0 19 - 8 16
4 АЗ Алкмаар 9 5 1 3 18 - 7 16
5 Твенте 9 4 3 2 16 - 9 15
6 Аякс 6 4 1 1 13 - 4 13
7 Гоу Эхед Иглс 9 4 1 4 11 - 15 13
8 Виллем-II 8 3 2 3 11 - 9 11
9 Спарта Роттердам 9 2 5 2 11 - 11 11
10 Фортуна Ситтард 8 3 1 4 8 - 13 10
11 НЕК Неймеген 9 3 1 5 10 - 9 10
12 Гронинген 8 2 3 3 11 - 11 9
13 Хераклес 8 2 3 3 7 - 13 9
14 НАК Бреда 8 3 0 5 6 - 14 9
15 Зволле 8 2 2 4 8 - 11 8
16 Херенвен 9 2 2 5 10 - 20 8
17 Алмере Сити 9 0 3 6 4 - 21 3
18 РКК Валвейк 9 0 1 8 7 - 24 1
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Денсо Касиус (АЗ Алкмаар).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (ПСВ Эйндховен).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
10’
David Moeller Wolfe (АЗ Алкмаар) получает красную карточку.
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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